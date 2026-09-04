两度在吸食丧尸烟弹后危险驾驶，一名男子在赌债压力下吸丧尸烟弹成瘾，之后为了抵债，替供应商运送丧尸烟弹，因在路上逆行并停在路中央，当场被捕。

被告蔡明凯（32岁，译音）共面对八项包括抵触《滥用毒品法令》和《公路交通法令》等控状，他星期五（9月4日）承认其中六项，法官把余项纳入考量后，判他三年又三个月、鞭打两下，以及吊销各级驾照五年。

根据案情，2024年8月，被告因网络赌博欠下大笔信用卡和现金债务，父母为了帮他还债，也欠下数笔贷款。为了赚钱，被告使用家中的汽车从事送货工作。

被告因连累父母负债，加上无法找到稳定工作而倍感压力，在接触丧尸烟弹后上瘾，并欠下烟弹供应商“F”的钱，为了抵债，被告自去年10月14日起，根据F的指示运送丧尸烟弹。每送一次货，他可获得20元报酬，同时抵消10元债务。

同月20日晚上，被告吸食丧尸烟弹后，开车到裕廊一带取一个袋子，里面装有29个丧尸烟弹和1610元现金。这笔现金是被告此前送货的报酬，以及未来送货的预付款。

之后，被告带着钱到榜鹅偿还父母的部分债务。隔天（21日）凌晨零时许，被告在回家途中，沿榜鹅中路朝榜鹅路方向逆行约10至15米，导致迎面的车子为避免碰撞而踩刹车。被告意识到自己逆行后，把车停在路中央。

警方接获通报赶到现场后，在被告车内搜出29个丧尸烟弹和两个电子烟。被告的血液过后被检测出依托咪酯。

在这起事件约两个月前，也就是同年8月17日下午，被告也曾吸食丧尸烟弹后危险驾驶。当天，他在加冷—巴耶利峇快速公路朝巴西立工业1通道出口处的路段，以低速行驶并在车道之间左右摇摆。一名开车路过的休班警员见状下车拦下被告，发现他精神恍惚、语无伦次，于是报警处理。

控方指出，本地2023年至2025年间发生38起涉毒或依托咪酯的车祸，其中19起致命，九起涉及依托咪酯。被告在吸食丧尸烟弹后开车，还贩运烟弹，主控官促请法官判他坐牢三年五个月至三年九个月、鞭打两下，以及吊销驾照四至五年。

被告律师在求情书中指，被告因投资失利和赌博欠债，父母代还债后一家陷入困境，但他兼职送货仍无力还债。他被还押后已戒掉丧尸烟弹，承诺不再重犯，恳请法官轻判。