本地空气质量转差，带动口罩和空气净化器等防霾用品需求上升。医疗产品供应商透露，N95口罩在8月的需求比7月增加超过50%；空气净化器零售商则透露，本周销量比上周增加约70%。

医疗产品供应商叶氏医疗用品（Yeap Medical）总经理程伟龙受访时说，随着烟霾来袭，8月的N95口罩需求比前一个月增加超过50%，旗下ASSURE外科口罩的需求也增加20%。

公司自上个月起，也接获更多企业机构询问口罩供应，带动了批发业务，程伟龙相信一些机构已开始为防霾做准备。

程伟龙和团队已开始增加口罩库存，以应付市场需求。公司除了通过旗下七家零售连锁药房Pharmex Healthcare销售口罩，也通过电商平台售卖口罩。

屈臣氏新加坡（Watsons Singapore）受询时也说，近几周口罩销量每周都有双位数增长，其他与防霾相关的产品销量也出现单位数增长。

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目前，屈臣氏各门店和线上渠道的口罩库存保持稳定，并与供应商密切合作，根据消费者需求和烟霾情况调整库存。口罩不会出现供应问题。

相比口罩，空气净化器的需求更加明显。

大型电器和家具零售商阁室（COURTS）发言人说，近期空气净化器的顾客询问和销量增加超过40%，门店销售员和线上客服团队都明显接获更多相关询问。

消费者选购空气净化器时，除了关注净化器的覆盖面积，也会询问洁净空气输出率、滤网寿命、更换频率，以及能源效率。有些消费者也对兼具空气净化和风扇功能的二合一产品感兴趣。

COURTS目前在12家门店和线上平台都有足够的空气净化器库存，并与品牌伙伴和供应链分销商合作，维持不同价格和规格产品的库存。

丰城电器（Gain City）的空气净化器需求同样明显增加，本周销量比上周增加约70%。

丰城发言人曹川雷说，消费者除了关注空气净化能力，也越来越重视产品过滤细颗粒物、过敏原和异味的效果，同时会考虑净化器的覆盖面积、运作噪音和能源效率。

他指出，一些消费者也考虑更换家中较旧的冷气系统，倾向选择较省电、运作较安静的型号，以进一步提升整体室内空气质量及居住舒适度。

丰城上周已为空气净化器再次补货，不过补货后销售速度依然快。由于烟霾情况进一步恶化，曹川雷预计空气净化器的需求仍会增加，将密切关注销售和库存情况，并会根据市场需求及时调整补货计划。