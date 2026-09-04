你知道新加坡有一种长着细长弯棘、色彩亮眼的蜘蛛吗？本地也能找到黑暗中会发光的荧光菇？福康宁中心在70年代末曾是世上最大的商业壁球中心？

在福康宁中心展出的昆虫特展，将介绍120多种本地可见的昆虫和蛛形动物，包括有着细长弯棘的长角圆网蛛。（梁佳恒提供）

从星期六起至下星期天（9月5日至13日），国家公园局举行第11届新加坡植物园文化遗产节。配合福康宁中心100周年纪念，公众可通过三场全新的特展，探索真菌和昆虫的奥秘，并回顾中心的百年发展史。

《联合早报》星期五（4日）率先预览了三个特展，包括福康宁中心的昆虫特展Hidden World: Creepy Crawlies of Singapore，120多种本地可见的昆虫和蛛形动物，甚至稀有物种，都在特展中展出。

昆虫特展上也放置10个透明箱，让公众亲睹一些昆虫的真面目，有的要仔细观察或用放大镜才能看清。（张俊杰摄）

除了造型独特、色彩鲜艳的长角圆网蛛（Macracantha arcuata），一个本地科学界新发现的物种——以新加坡命名的芋盲蝽属Ernestinus singaporensis，也首次公开亮相。

本地科学界新发现的物种芋盲蝽属Ernestinus singaporensis，也首次在福康宁中心的昆虫特展中亮相。（叶毅贤提供）

这个新物种上星期一（8月24日）才刚发表在新加坡国立大学李光前自然博物馆出版的国际学术期刊《莱佛士动物学公报》（Raffles Bulletin of Zoology）上。这种昆虫一般出现在海芋属植物的叶片上，植物园和福康宁公园都有它的踪迹。

公园局福康宁公园处长林进祥说，大家通常在生活中都不会关注身边这些渺小的虫子，甚至不知道它们的存在，因此希望透过展览让公众来认识它们。

“有的昆虫是强者或顶级的捕食者，也有的很弱，要靠不同的技能来自我保护。有的会拟态成一片叶子或其他物体，甚至有种蜘蛛会伪装成鸟粪，看起来就像真的鸟粪一样，很有意思。”

真菌趣味展 了解生长在本地的真菌种类

另一场重头展览则是植物园内的城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery）举行的真菌趣味展Funtastical World of Fungi。访客可初步了解60多种生长在本地的真菌种类、生长习性和用途等。

在植物园展出的真菌趣味展“Funtastical World of Fungi”，也介绍了本地可见的三种荧光菌之一——Neonothopanus nambi。（李美玲提供）

除了发光蘑菇Neonothopanus nambi，展览也介绍了一种目前仅见于新加坡和马来半岛的菌类Spongispora temasekensis。2018年它首次在新加坡植物园被发现，并以本地旧称“淡马锡”命名，正艾木（Chengal，也称橡果木）树下可见到它的踪迹。

真菌趣味展也介绍了2018年首次在新加坡植物园被发现的菌类Spongispora temasekensis，它以淡马锡命名，目前仅见于新加坡和马来半岛。（李美玲提供）

福康宁中心百年历史图片展，回溯了中心从英军兵营蜕变至今的历史轨迹。其中特别展出一张由一名前英军驻兵乔治·特里克（George Tricker）在70多年前当时的兵营三楼阳台拍摄的周边风景照。90多岁的特里克去年1月特意重游旧地，在同个地点重拍了一张新的风景照。

真菌展将持续到明年2月28日，昆虫特展和福康宁中心百年图片展则展出至3月31日。

在活动举行期间的周末，植物园和福康宁公园也备有50多项免费活动，包括夜间游园或参观植物标本馆等主题导览、胡姬养护或蘑菇收成等体验工作坊、音乐表演和露天电影放映等。

参与公众可领取植物园探索护照，并在两个园区的18个活动点集章打卡，以获取精美礼物。