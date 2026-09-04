“突然听到一声巨响，随后就看到电单车和骑士飞到我的车前方。”

淡滨尼发生三车连环撞事故，一名电单车骑士被撞飞倒地，疑似腿部受伤；涉事的三车辆占据三条车道，导致交通严重受阻。

这起车祸发生在星期五（9月4日）下午约4时，地点在淡滨尼4道和淡滨尼中5路（Tampines Central 5）交界处的路段。

《联合早报》摄影记者下午约4时19分途经事故路段时，发现事故涉及一辆黄色德士、一辆蓝色汽车及一辆电单车。电单车横倒在蓝色汽车的左侧，德士则停在汽车的右后方。

据记者观察，受伤电单车骑士倒卧在蓝色汽车前，头上仍戴着头盔。现场警员和一名相信是涉事驾驶员的男子正在检查骑士的伤势和意识情况。受伤骑士看上去动弹不得，也没有明显反应。

受伤电单车骑士倒卧在蓝色汽车前，涉事驾驶员和警员正在为他查看伤势。（吴先邦摄）

约有六名特别行动指挥处（Special Operations Command）的警员在场协助善后，并指挥交通。

约有六名特别行动指挥处警员在场维持秩序并协助善后。（吴先邦摄）

涉事蓝色汽车驾驶员哈林（Halim，27岁）受访时说，当时有两辆电单车行驶在第一条车道，而他的汽车则在第二条车道，行驶在电单车后方。

“交通灯转绿后，正准备切入左边车道。这时，我突然听到一声巨响，随后便看到电单车和骑士飞到我的车前方，相信是德士撞到电单车。”

哈林也透露，涉事电单车骑士疑似腿部受伤。

《联合早报》摄影记者也尝试向涉事德士司机了解事故经过，但他拒绝受访。

涉事车辆占据三条车道，导致现场交通大堵塞。数辆巴士被困在车龙里，乘客已被疏散。（吴先邦摄）

事发后，三辆涉事车辆占据三条车道，导致后方车辆无法通行，现场出现严重堵塞。至少七辆巴士被困在车龙中，部分乘客被先行疏散。事发路段于傍晚5时10分许恢复通行。

新加坡民防部队受询时说，当局于下午4时15分接获通报，过后将一人送往樟宜综合医院。

《联合早报》正在向新加坡警察部队了解更多详情。