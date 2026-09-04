看护者可通过全国首个不限病症的数码化看护资源与服务平台，一站式获取与看护相关的信息，还能通过每日心情“签到”监测自身心理健康，并将评估结果分享给社区机构，以获得后续关怀与协助。

看护者还能通过平台上的“虚拟市集”，转让或赠送轮椅、护理床等看护用品。

家护基金星期五（9月4日）在2026年的“照护者大会”（Caregiving Conference）上，正式启动这个名为“看护者资源平台”（Carers Hub）的网站。

约1万名看护者可通过平台，一站式获取与看护相关的信息、监测自身心理健康，并在线上交换物资。

家护基金首席执行官张怡怡受访时指出，这个历时约两年筹建的平台，旨在整合分散各处的资源。她希望平台能为忙碌的看护者提供全天候的线上支持，让他们不仅能随时随地查找资料，也能在感到孤独无助时找到依靠与慰藉。

她说，家护基金常收到看护者求助或想在亲人离世后捐出闲置物资的请求。“虚拟市集”能让这些物资循环利用、物尽其用，是给看护者最实用且有意义的支持。

扩大实体援助网 评估看护者需求精准匹配所需资源

除了线上支持，实体援助网络也将进一步扩大。当局宣布，全岛八个乐龄护理和残障服务中心从明年起设立“看护者支持接触点”，协助看护者理清并对接社会支持体系，精准匹配所需的资源。

护联局看护与社区心理健康署总监施燕婷受询时指出，看护者会首先接受规范的需求评估，以便接触点工作人员更深入地了解他们的具体处境。

评估完成后，接触点将提供相应的针对性援助，包括提供照护资讯与指南、自学或自助资源、规划自我关怀及应急方案，或协助将较复杂的个案转介至专业服务。此外，看护者也能参与看护培训和同伴支持等活动。

魏素娟（54岁，收银员）的父母都已年过九旬，如何应对失智母亲多变的情绪，是她面对的最大挑战之一。

她说：“我最希望学到的，是怎样管理自己的情绪，包括如何纾解压力、控制怒气，也能在很疲惫的时候，依然对长者保持耐心。”