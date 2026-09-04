74岁年长男子开设银行账号，转入35万元，短短五天后却申请关闭户头，并以现金提取全数余额。华侨银行职员察觉不妥，立即冻结他的户头，通报新加坡警察部队反诈骗指挥处，进而揭发一起假冒政府官员骗案。

华侨银行集团反欺诈主管蔡武朴星期五（9月4日）受访时说，华侨银行今年1月至7月之间，向反诈骗指挥处（Anti-Scam Command）通报超过350起疑似诈骗的案例。

“今年上半年，华侨银行通报的假冒政府官员骗案同比减少了一成，诈骗金额也减少了一半。即便如此，我们注意到骗子开始使用操纵手法，教唆受害者通过提款机等非数码渠道转账或提款。”

蔡武朴指出，华侨银行处理最多的是电商骗案，案件数量是投资或假冒政府官员骗案的2.5倍。就诈骗金额而言，投资或假冒政府官员骗案受害者损失的金额则最多，占总诈骗额近三分之二。

全国罪案防范理事会星期五举办晚宴庆祝理事会成立45周年，并向五家企业颁发最佳罪案防范奖，分别是华侨银行、大华银行、巴士业者Go-Ahead、新加坡博彩公司和滨海湾金沙。

警察总监侯光辉（左起）、全国罪案防范理事会主席沈结乐、国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根、内政部常任秘书陈财喜、全国罪案防范理事会副主席陈佩勤，一起上台切蛋糕，庆祝全国防范罪案理事会成立45周年。（张俊杰摄）

另有五家企业获得伙伴罪案防范奖，包括新捷运和《新明日报》。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根担任晚宴主宾，并在接受媒体访问时说，罪犯越来越懂得利用科技，用不同方式对受害者下手。这凸显了强化社区、政府与全国罪案防范理事会之间合作的重要。

全国罪案防范理事会主席沈结乐致辞时强调，低犯罪不代表零犯罪。（张俊杰摄）

采取科技打击罪案 ScamShield热线日均约500通

理事会主席沈结乐（Gerald Singham）致辞时则说，随着犯罪手法数码化，当局也采取科技打击罪案。

沈结乐以ScamShield热线为例说，理事会与警方于2024年9月联合推出这条24小时防诈热线，并培训人员接听热线，为公众解答疑问。“热线迄今共接获超过30万通查询电话，即每日平均约500通。”

沈结乐指出，理事会和警方今年也新推出“网民巡察小组”志愿者试点计划，邀新加坡人为保障本地网络空间安全尽一分力。8月1日至今，已有近100名志愿者加入、完成培训，并开展网络巡察工作。

这项试点计划赋能国人侦测潜在诈骗内容及可疑活动。志愿者所搜集和提供的信息将协助警方及早干预罪案，制止罪犯对更多受害者下手。