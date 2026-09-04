涉嫌参与传销活动，52名新加坡人在中国广西被捕。受访中国律师指出，大批外国人同时被捕较为少见。涉案者是否须承担传销相关刑责，仍取决于个人在组织中的角色和具体行为。

外交部和新加坡警察部队星期五（9月4日）发表联合文告说，中国当局针对涉嫌传销活动及相关罪行采取执法行动，在广西逮捕并扣留52名新加坡公民。

中国当局尚未公布各人的具体涉案行为。据《联合早报》了解，案件相信同所谓的“1040阳光工程”有关。

北京市炜衡（广州）律师事务所新加坡业务部主任律师陈力受访时说，“1040阳光工程”一般以“纯资本运作”或“自愿连锁经营”等名义开展，参加者须先缴费，再发展其他人加入，并按照招募人数或组织层级取得收益。

这类活动通常没有与参与费用相对应的真实商品或服务交易，可能触犯中国刑法中的“组织、领导传销活动罪”。

陈力说，外国公民涉及中国传销案件也并非没有先例，但这次规模相对少见。

“从目前多人同时被拘捕这一情况来看，可以推测侦查机关可能正在重点调查组织规模、人员层级、资金流向，以及各涉案人员的具体作用。”

陈力说，多人在同一轮行动中被捕，并不代表最终面对相同的控状或刑罚。司法机关一般会考虑涉案者发展的人员和层级、涉及资金、个人获利，以及是否负责管理等。

根据中国刑事诉讼法，嫌疑人获批准逮捕后，一般侦查羁押期限为两个月；若属于重大犯罪集团，或涉及面广、取证困难等复杂案件，期限可依法延长。

案件移交检察院后，审查起诉一般为一个月至一个半月；若两次退回补充侦查并重新计算期限，这一阶段理论上最长可达六个半月。

陈力说，外国嫌疑人可委托具有中国执业资格的律师，他们的基本权利同中国籍嫌疑人大致相同。

不过，家属在侦查和羁押期间通常不能探访。若有特殊个人原因，家属可提出书面申请，由办案机关审核。

据悉，目前已有家属向在中国有业务的本地律师事务所寻求法律协助。

陈力说，律师现阶段可会见当事人、了解案情并分析涉案角色和证据，也可申请取保候审、羁押必要性审查等。他建议，家属尽快确认当事人涉嫌的罪名、办案机关和羁押地点，并及时委托律师介入。

按照中国刑法，组织或领导传销活动者一般可被判少于五年有期徒刑或拘役，并处以罚金；情节严重者可被判五年以上有期徒刑，并处以罚金。

商会：涉案者常在南宁聚集 官方早已掌握线索

新加坡中国华南总商会会长刘文添受访时说，他过去几年一直留意新加坡人在南宁参与有关活动的情况。据他了解，部分参与者会定期在酒店和南宁东盟商务区盛天地一带聚会。

刘文添称，当地有关部门可通过出入境和住宿登记等资料，掌握外国人的基本活动情况。由于部分参与者长期在固定地点聚集，有关活动并非完全不为地方部门所知。

中国—亚细安博览会将于本月中旬在南宁举行，备受瞩目的通江达海运河工程平陆运河也将在博览会前建成通航。

刘文添说：“当局在这个节点加大打击传销力度并不令人意外。”