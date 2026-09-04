截至傍晚8时，我国中部地区的全国24小时空气污染指数升至118，属于不健康水平；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则达每立方米97微克，属于偏高水平。

根据国家环境局的最新数据，截至星期五（9月4日）傍晚8时，除了中部，东南西北地区的全国24小时空气污染指数（PSI）介于84至100，属于中等水平。至于一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，北部是每立方米52微克，南部为50微克，都在正常水平；东部和西部则分别达66微克和58微克，属于偏高水平。

环境局说，周边地区星期五的天气大致干燥。苏门答腊南部和中部，以及加里曼丹多处火势引起的烟羽有飘向我国的迹象。接下来几天的天气预计干燥，因此，火势若持续，加上当前的东南风或南风，我国可能继续受跨境烟霾影响。

环境局指出，烟霾对健康的影响会根据个人的健康状况、PSI水平，以及户外时间的长短和强度而异。当局促请公众出外时，可查阅一小时PM2.5悬浮颗粒浓度为参考，若要安排隔天的户外活动，则可参考PSI预报和相关的健康建议。