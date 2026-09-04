由新加坡心脏基金会、交通业者SMRT，以及泰尔茂亚洲控股联办的“通达更健康心脏”社区展览9月4日在海湾舫地铁站展出。

展览将心脏血管支架、内窥镜静脉采集设备等医疗科技，与斑斓的艺术画作完美融合，让预防医学走进公众的日常通勤路。

担任启动仪式主宾的中区市长潘丽萍受访时，高度肯定了将健康教育融入地铁站的创意。“我认为这是一种非常重要且富有创意的方式，可以将心脏健康教育渗透到人们的日常生活中，特别是地铁站等公众频繁出入的公共场所。”潘丽萍也是惹兰勿刹集选区国会议员。

新加坡心脏基金会首席执行官王文忠受访时透露，配合展览举办的“一心一艺2026” 青少年绘画比赛迎来丰收年，收到超过2000份作品，是去年约300份的近七倍。今年参赛作品中约三分之二出自孩童之手。

他说：“我们希望通过孩子的影响力，向他们的同学、亲戚、父母和祖父母传播这些护心的信息。”

孙业修的参赛作品“健康之根，未来之路”展现了健康饮食、规律运动等如何让心脏变得强壮，从而滋养生命之树。（吴先邦摄）

在30幅最优秀的入围画作中，13岁的莱佛士书院中一学生孙业修的作品《健康之根，未来之路》（Roots of Health, Paths to a Bright Future）格外瞩目。

他将心脏巧妙地比作树根，展示心脏如何通过健康饮食、规律运动和压力管理吸收养分，从而滋养整棵大树。

孙业修受访说：“我希望看到我画作的人能够拥抱更健康的生活方式，这样他们就能拥有一颗更健康的心脏。”

展出将举行到11月30日。