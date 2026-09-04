五年多前，佘文民虽已肩负SMRT主席的担子，仍义不容辞接任新加坡国立大学附属数理中学校董会主席，通过领导学校贯彻跨学科教育，为培育新生代数理人才尽一己之力。

现年70岁的佘文民凭40多年在公共交通、教育、国防工程和能源领域领导多所机构和学府所做的贡献，获得今年新加坡国立大学颁发的杰出服务奖。

新加坡国立大学星期五（9月4日）在年度的荣誉奖颁奖礼上为SMRT主席佘文民（左二）和国大高级副教务长（本科生教育）陈清贤教授（右一）颁发杰出服务奖最高荣誉奖项。图为国大校长陈永财教授（左一）和国大校董会主席谢福华（右二）同两名得奖者合影。（国大提供）

国大星期五（9月4日）在年度的荣誉奖颁奖礼上，肯定九名教育工作者、研究人员与专业人士对大学与社会的贡献。

最高荣誉奖项——杰出服务奖颁给佘文民，以及国大高级副教务长（本科生教育）陈清贤教授。

佘文民受访时对获得这份殊荣表示荣幸，他强调奖项也肯定了过去五年来同他携手共事的学校管理团队和教师所付出的努力。

2017年接任SMRT主席后，佘文民带领企业上下借鉴日本管理理念“改善法”（Kaizen），通过精益求精和改善工作流程，加强了企业文化和生产力，也大大提升SMRT地铁系统的可靠度。

2021年，他经慎重考虑后，应教育部的邀请出任国大数理中学校董会主席。他相信学校对培育新加坡未来的科学家、工程师、教育工作者及创新人才能发挥重要的作用，希望支持这项能促进我国长期成功的任务。

电子工程师出身的佘文民，深信学生既要掌握书本知识，也要具备应变智慧。他带领国大数理中学制定2025年至2029年的战略发展计划，进一步拓展跨学科教育，培养学生融合学术知识与实践经验。

佘文民在颁奖礼致辞时说：“随着我步入70岁，我不禁思考人的一生什么最为重要。这个奖项激励我继续回馈这个让我受惠良多的社会，以及支持新生代建立自信、韧性与目标。”

佘文民曾担任企业发展局和淡马锡理工学院主席、新科工程副首席执行长，以及兰亭能源集团执行总裁。他也通过佘文民基金会，每年资助国大、国大数理中学、新加坡理工大学、理工学院、工艺教育学院、艺术院校及慈善机构的助学金和奖学金。

为青年科研专家颁发杰出年轻研究员奖

国大今年为两名青年科研专家颁发杰出年轻研究员奖，他们是苏瑞福公共卫生学院副教授陈惠君，以及理学院药学与制药科学系助理教授刘博翔。

国大苏瑞福公共卫生学院副教授陈惠君获颁杰出年轻研究员奖。（国大提供）

陈惠君是一名公共卫生经济学者，对本地与国际老龄化政策及保健制度规划等领域有显著贡献。她的其中一项成就是开发数据模型Future Elderly Model，它能利用有关健康趋势与慢性病风险等数据，预测未来疾病负担及评估疾病预防策略的有效性，研究成果为有关政府机构提供参考。

陈惠君受访时对获奖表示荣幸，但强调科研很少由一个人独自完成。她感谢苏瑞福公共卫生学院管理层的支持，以及她所带领团队的辛勤付出。她的其他研究贡献包括带头开发一个涵盖143个国家的指数，以评估各国应对人口老龄化的成效，为国际和区域决策者提供参考。

另一方面，国大计算机学院计算机科学系教授阿比克·莱卓胡里（Abhik Roychoudhury），以及杨潞龄医学院杰出教授文基塔拉曼（Ashok Venkitaraman），获颁大学研究成就奖。

今年的国大杰出教学奖颁给文学暨社会科学院英语、语言学和戏剧研究系副教授伦尚人，以及设计与工程学院建筑环境系副教授郑恩荣。杨潞龄医学院兼理学院杰出教授刘小钢，则获颁杰出研究生导师奖。