五名男子涉嫌走私含依托咪酯的电子烟弹，被卫生科学局控上法庭。其中一人在兀兰关卡被捕时，车内藏有多达1万2415个烟弹，估计市值87万元，是我国迄今起获的最大一批依托咪酯烟弹。

卫科局星期五（9月4日）发文告说，当局根据《烟草与电子烟管制法令》，于8月25日至28日陆续提控五名年龄介于24岁至37岁的男子。三人涉及不同案件，另外两人则在芽笼的一场联合执法行动中落网。

首起案件发生在8月23日。36岁的李俊荣（音译，Lee Chiun Yong）驾车经兀兰关卡入境我国时，被移民与关卡局人员截查。执法人员在后车厢发现三个黑色袋子，里面装有大批电子烟弹。

在现场的卫科局人员接手调查后，共起获1万2415个烟弹。实验室检测证实烟弹含有依托咪酯，相信准备供应他人，估计市值达87万元。李俊荣8月25日被控，案件展期至10月13日。

第二起案件则发生在8月25日。30岁的卡莱阿拉苏（Kalaiarasu Krishinan）驾车经大士关卡入境新加坡时，也被移民局人员和警方K9警犬组组成的联合执法队伍截查。

执法人员从车内两个塑料袋中搜出3240个烟弹，经检测证实含有依托咪酯，相信同样准备供应他人。卡莱阿拉苏8月27日被控，案件也展期至10月13日。

卫科局、警方和中央肃毒局8月27日也在芽笼展开联合执法行动，逮捕26岁的黄权凯（音译，Jerome Wee Chuan Kai）和37岁的陈思源（音译，Tan Si Yuan）。

执法人员分别从两人身上搜出止咳药水、药丸，以及12个和30个电子烟弹。陈思源随后带执法人员到一个公寓单位，当局在那里再起获171支电子烟和185个烟弹。烟弹经检测证实含有依托咪酯。

两人8月28日被控，案件展期至10月12日。至于两人涉嫌非法供应止咳药水和药丸一事，则有待进一步调查。

同样在8月27日，卫科局根据线报突击24岁张欣阳（音译，Tiong Hin Yang）位于勿洛蓄水池一带的住所，起获两支电子烟和53个含依托咪酯的烟弹，其中大部分相信准备供应他人。张欣阳隔天被控，案展10月13日。

卫科局重申，将严厉打击电子烟和依托咪酯走私活动。根据《烟草与电子烟管制法令》，依托咪酯及其类似物列为“特定化合致幻药”（Specified Psychoactive Substances）。进口含依托咪酯电子烟弹若罪成，可判监三年至20年，并打鞭五下至15下；供应者则可判监两年至10年，并打鞭两下至五下。

非法进口、制造或供应未经注册的止咳药水等保健产品者，罪成则可判监最长两年，或罚款最高5万元，或两者兼施。