52名新加坡人在中国广西涉传销活动被捕。新加坡警方提醒公众，对声称介绍他人加入就可赚取高额佣金的投资计划提高警惕；怀疑自己曾参与在广西运作的投资计划者，应尽快报案。

新加坡警察部队星期五晚间（9月4日）回复《联合早报》询问时说，公众切勿把投资款项转入个人或未经注册的账户。正规投资业者一般会使用企业银行账户，公众可通过银行官方网站或反诈骗热线核实。

若对方要求通过私人PayNow二维码、个人手机号码或海外账户付款，应视为警讯，拒绝转账。

警方也提醒公众自行查证投资计划，并弄清楚收益如何产生。若有关公司或个人无法或不愿清楚说明计划，或所谓收益来自直接或间接招募他人加入，更应提高警惕。

包括新加坡在内的许多司法管辖区，都禁止传销和部分多层行销活动。

警方提醒，投资海外项目也须格外谨慎。一旦涉及欺诈，投资者要向海外业者采取法律行动或追回款项，可能极为困难，甚至无法追讨。因此，投资前应自行了解当地的法律和监管制度。

公众也可通过新加坡金融管理局网站的金融机构名录、代表名册和投资者警示名单，核实有关公司和代表的资格。

若投资计划要求下载应用，公众应确认应用可从官方应用商店下载，并在下载前查看用户评价和评分。发现可疑投资广告时，也应立即向刊登广告的网络平台举报。

怀疑自己曾参与在广西运作的投资计划者，可拨打警方热线1800-255-0000，或通过警方网站报案。