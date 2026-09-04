新加坡再向尼泊尔伸出援手，捐赠总值56万元的人道救援物资，包括医疗用品、脱氧核糖核酸测试仪、个人防护装备，以及有助搜救和辨认遇难者身份的专用设备。

外交部兼贸工部政务部长颜晓芳星期五（9月4日） 在物资转交仪式上致辞时说，8月26日沿着尼泊尔和中国边界的洪灾夺走了许多性命，造成巨大破坏。在这艰难时刻，新加坡将与尼泊尔并肩应对。

她指出，新一批人道救援物资由新加坡数个机构和尼泊尔当局密切协商筹备，以支持尼泊尔当前的搜救行动。

“我们希望这绵薄之力能协助在第一线奋斗的勇士，为受灾民众带来慰藉和帮助。我们也做好准备，根据尼泊尔的需要提供更多援助。

尼泊尔与中国西藏交界山区8月26日发生罕见大山洪，死伤与失踪人数至今持续攀升。截至星期五，尼泊尔官方证实有至少1259人死亡，5083人失踪；中国方面则证实21人丧命，541人失踪。两地仍有800多名来自至少34个国家的外国人下落不明，包括九名新加坡人。

颜晓芳说，外交部的危机应对小组8月27日已抵达尼泊尔，与当地政府密切合作，寻找失踪的新加坡人。外交部也和失踪者的家属保持紧密联系，定期提供最新消息和援助。

“在这艰难时刻，我们会继续和所有相关方和家属合作，提供所需的援助。”

她感谢尼泊尔当局在这期间，给予新加坡外交部危机应对小组援助和支持。“我们看见了尼泊尔政府在极其艰难的条件下，倾尽全力搜救幸存者，支持受影响的人。”

我国政府早前宣布，捐出10万美元（约12万7000新元）作为启动基金，以支持新加坡红十字会的公开筹款活动，用于支援这场特大洪灾的人道救援工作。自募捐活动启动以来，已收到超过300万元善款。

新加坡警察部队也应尼泊尔当局的要求，派人员前往支援救灾工作；17名警员和卫生科学局法医学部门的两名人员已在9月1日和2日，分批启程前去尼中边界沿线灾区。

警方也准备在未来几天增派一支由14名警员组成的小队前往，加强救援力量。