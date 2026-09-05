受腰椎问题困扰的患者，如今可选择通过局部麻醉的方式动手术。这与传统的全身麻醉相比，大幅减少手术时长和麻醉药用量，对年长患者更安全。

新加坡中央医院自2024年起，已完成200多例通过局部和脊椎麻醉进行的腰椎手术。骨科团队预计在明年以日间手术的形式推出腰椎减压和融合手术，让患者最快在手术当天就出院。

中央医院骨科与麻醉科团队，对在2023年至2024年间接受手术的44名患者进行对比评估；其中半数患者接受全麻，另一半则选择脊椎麻醉。结果显示，全麻患者在手术过程中更容易出现血压下降和心率减缓的情况。

医生在评估中发现，接受全身麻醉患者的阿片类药物（Opioid，具有吗啡作用的化学物质）总剂量约为160.4毫克，使用脊椎麻醉方法的患者仅用了2.5毫克，这减少了患者术后头晕、呕吐等深度麻醉相关的副作用。

由于麻醉药用量减少，患者术中生命体征更加平稳。结果显示，45.5%的全麻患者在术中出现低血压与心动过缓情况，脊椎麻醉患者则大幅降至4.5%。

麻醉科顾问医生何莹珂接受《联合早报》访问时解释，全身麻醉会让手术病患进入极深的睡眠状态，从而导致血压下降。

“八九十岁的年长患者，因为担心麻醉药的副作用，一般对全身麻醉手术有很大的顾虑。特别对于患有心脏问题或其他并发症的年长者而言，他们或许无法承受血压骤降，可能会增加健康风险。”

手术仅通过轻度镇静剂保持患者自主呼吸

这类的“清醒脊椎手术”（Awake Spine Surgery），采用局部麻醉或脊椎麻醉方法。局部麻醉是直接在手术部位注射药物阻断痛觉；脊椎麻醉则是将药物注入脊髓液中，使患者胸部以下失去知觉。

何莹珂说：“这其实指的是使用的麻醉类型，并非意味着患者在手术过程中必须保持睁眼的状态。实际上，患者依然需要轻度镇静剂‘小睡’一下，但他可以自主呼吸，免除了全麻时需要插入气管导管，使用机械呼吸机的需求；而且在必要时，在手术中还可唤醒病人与医生交流。”

何莹珂指出，脊椎麻醉的施药极具针对性，因为患者身高的不同，脊髓的长度也会不同，剂量须根据患者的身高和手术时长精确计算。

在骨科团队进行的这类手术中，并没有出现患者在过程中突然醒来，或必须转为全身麻醉的意外情况。

相关手术评估报告已于今年4月刊登在同行评审的国际医学学术期刊《临床脊柱外科》（Clinical Spine Surgery）。

“清醒手术”普遍用于第一节至第三节腰椎

中央医院目前已把这类“清醒脊椎手术”普遍用于第一节至第三节腰椎的治疗，手术费用与全身麻醉脊椎手术的费用相似。

矫形骨科顾问医生姜磊指出，这几节腰椎位于腰部下方，承受着人体上半身的大部分重量，因此也是最容易发生劳损、椎间盘突出和椎管狭窄的区域；人随年龄增长，这个部位也最容易出现退化的迹象。

姜磊说：“患者出现跛脚、脚板麻木无力、坐骨神经痛及背部疼痛，多是因脊椎退化压迫到神经所致。年轻人的椎间盘突出，或年长者的骨刺问题，都可通过脊椎内镜进行减压手术，将骨刺磨除。

“对于因椎间盘退化导致脊椎问题的患者，则须进一步进行融合手术以稳定脊柱。我们每年有约六七成的脊椎手术，就是在第一节到第三节这个部位动刀，现在这两种手术都能通过局部麻醉或脊椎麻醉的方法完成。”

不过，面对脊椎问题较严重复杂的患者，如脊柱侧弯，仍须进行全身麻醉手术。

手术后最快当天即可出院

矫形骨科高级顾问医生苏智忠副教授补充说，这类手术缩短了患者的住院时间。

“过去，接受全身麻醉的脊椎手术患者往往要住院观察几天，来应对麻醉药带来的头晕、恶心等副作用，或等待身体机能完全恢复。现在病人一般在手术后几小时内就能下床活动，有些甚至还在手术当天就外出。”

热爱运动的陈美銮去年通过脊椎麻醉的方法，完成了减压手术。她在手术后隔天就出院，也没有出现任何和麻醉相关的副作用。如今她又重拾活跃生活方式，和丈夫每天坚持打太极拳。（周国威摄）

已退休的陈美銮（67岁）饱受腰椎疼痛多年，去年12月通过脊椎麻醉的方式完成减压手术，手术时长45分钟。

她受访时说，当初医生告知不必全身麻醉时，她很担心。

“我们都习惯手术要做全麻的准备，当我知道只要打镇静剂和局部麻醉时，我很怕自己手术途中醒来或手脚乱动。后来手术很顺利。”

有趣的是，在手术后的复原病房里，陈美銮巧遇一名亲戚，对方正因为全身麻醉的副作用感到十分不适。她说：“我看到她一直在吐，什么都吃不下，但是我自己感觉很舒服，就像睡了一场好觉醒来，那时就觉得幸好没有用全麻。”