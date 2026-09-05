为防止鸟儿觅食，本地小贩中心陆续为碗盘回收架“装门”，有的采用会自行回弹关闭的玻璃推门，有的则安装自动感应门。尽管防鸟效果不错，一些食客尤其是年长者反映，这反而让归还碗盘变得不方便。

国家环境局发言人日前回复《联合早报》询问时说，最初于2024年10月在循环路第79座与79A座小贩中心，为部分碗盘回收架试装会自行关闭的玻璃推门，并逐步扩大至同个小贩中心的14个碗盘回收架。

获得摊贩积极反馈后，环境局也与其他商联会和小贩协会分享这个做法。马林台第50A座巴刹、马林百列84宝龙坊小贩中心、芽笼东熟食中心，以及循环路第89座巴刹与熟食中心等，过后也陆续试装；今年更扩大至加冷住宅巴刹（Kallang Estate Market）。

《联合早报》记者6月底走访最早试点的循环路第79座与79A座小贩中心时，只有两个回收架装有玻璃推门，其余回收架只在左右两侧和后方装上绳网。清洁工不在时，鸟儿仍可从前方钻入，在架上啄食剩菜。

记者星期二（9月1日）再访时，20个回收架中有14个装上玻璃推门。据现场巡逻的环境局人员透露，其余六个因应食客反馈和要求，暂不安装。也有摊主指出，砂煲等较大的器皿不容易放进装有推门的回收架，因此选择不安装。

曾姓清洁工（53岁）认为，玻璃推门确实改善卫生情况。“有了玻璃推门比较好，小鸟不会进来偷吃，把架上弄得肮肮脏脏。不过，客人可能不习惯，因为玻璃门不顶着就会自动关上。”

循环路第79座与79A座小贩中心为两个碗盘回收架安装会回弹关闭的玻璃推门，架上还贴有试用中的告示。（邬福梁摄）

其中一个没有玻璃推门的回收架，就设在素食摊主陈浚致（49岁）的摊位附近。他说，这个回收架其实是最早的试点之一，但不少食客反映，双手捧着托盘时还得腾出手推门，很不方便，当局后来把玻璃门拆除。

“记得当时网是和玻璃门一起加上的，可防鸟又防碗盘掉落。我曾看过鸟儿在架上偷吃时把碗盘弄到地上。”

售卖清真西餐的珊玛（Sammah，60岁）说，曾有老人家捧着托盘时没留意玻璃门，直接撞上去，也有人不知道如何开门。“不过，我觉得加门其实很好，鸟儿不能偷吃，所以我坚持要求保留。”

循环路第79座与79A座小贩中心其中一处碗盘回收架，早前原本垂挂了黄色塑料链条，不过这个防鸟的试点装置已经拆除，换成了玻璃推门。（邝瑜慧摄）

食客吴茂坤（76岁， 退休者）受访时说，玻璃推门对年长者并不友善。“这里的收碗架不像有些地方用的是自动门。我是老人，双手拿东西都颤抖，哪有力一手推门一手放托盘？”

感应门解决推拉不便 已在八个小贩中心采用

吴茂坤说的自动感应门，目前已在另八个小贩中心采用。食客靠近时，门会自动开启，无须腾出手推门，同样可把鸟儿挡在回收架外。

ABC砖厂小贩中心2024年开始试行这个设备，目前位于小贩中心四个角落的碗盘回收架都已安装自动感应门。至于位于小贩中心中央、使用量较大的回收架，因不便安装自动门，则安排清洁工驻守，及时清理碗盘。

ABC砖厂小贩中心中央的碗盘回收架虽没安装自动感应门，但有清洁工长时间驻守清理，架子顶部也改装成三角型，减少鸟儿停留的机会。（唐家鸿摄）

在那里工作两年多的黄姓清洁工（68岁）说，安装自动门后，他估算前来觅食的鸟儿少了约九成。

不过，自动门也可能带来意想不到的问题。另一名清洁工朱伟强（66岁）说，他曾在惹兰红山第163座小贩中心看到鸟儿钻进这类回收架觅食后，因自动门关上而受困。

他认为，无论采用什么设备，及时清理碗盘仍是关键。“只要收碗人员够多又勤快，基本上鸟患的问题不大。”

ABC砖厂小贩中心周边四个角落的碗盘回收架，都装有自动感应门，减少鸟儿在架上觅食的情况。（唐家鸿摄）

除了给回收架“装门”，一些小贩中心也从设计着手，减少鸟儿飞入和停留的机会。

今年4月，ABC砖厂小贩中心关闭进行两个月整修，进一步加强防鸟设施，包括在屋顶通风口加装铁网，并在鸟儿经常停留的摊位招牌等位置，增设鸟刺和防鸟线。

ABC砖厂小贩中心6月初完成整修后，在铁梁柱间加上绿色的铁网格，防止鸟儿停留。摊位招牌上也加装细细的防鸟金属线，让鸟儿不敢立在上方。（唐家鸿摄）

食客唐丽珍（69岁，退休者）乐见ABC砖厂小贩中心装置更多鸟刺和防鸟网，“之前鸟儿飞来飞去很不卫生，不过效果还有待长期观察”。

大巴窑7巷的金吉坊小贩中心，8月中旬为其中一个碗盘回收架装设自动感应门，趁着9月14日展开三个月整修工程前，短期试行。小贩商联会主席陈月美（57岁）说，近期有食客写信向当局反映小贩中心的鸟患问题，恰好自动门供应商愿意提供免费试用，因此决定尝试看效果如何。

“我们会在这段期间观察有没有效果。如果清洁工都觉得不错，之后可能考虑正式采用。”