打诈防骗不遗余力，银行女客服宁可惹怒八旬阿公，甚至被骂“骗子”，还冒着被投诉的风险，也要劝阻他转账11万元。在她的不懈努力之下，警方在关键时刻介入，帮阿公守住养老金。

今年8月20日下午3时30分左右，一名坐在轮椅上的阿公吉姆（化名，85岁）在女佣陪同下，来到华侨银行马林百列分行，想将11万元转到另一个账户。

接待他的华侨银行出纳员陈洲凭（33岁）受访时告诉《联合早报》，由于数额不小，款项又要转到一个未曾交易过的账户，因此便照例询问用途，吉姆则声称是转给表亲。

“虽然他看起来神情正常，但收款人和他属于不同种族，且他手里还紧攥着一张印有收款人资料的A4纸，让我觉得不太对劲。”

陈洲凭觉得事有蹊跷，立刻向客服人员蔡美妮（50岁）求助，后者将吉姆带到会客室，但这却让对方不满，嚷嚷着为什么不让他转账。

转账限额调高至20万元 引起银行职员注意

蔡美妮解释一番后，就先查看吉姆的账户，结果发现对方平常转账数额不大，且账户的单日转账限额在当天早上从3000元调高至20万元。

由于这是吉姆与妻子的联名账户，加上他是银行的熟客，因此蔡美妮询问其妻子是否知情，并尝试分享诈骗案例劝阻他。“不过，他越发焦躁，并扬言会向总行投诉我，还指责我才是阻拦他转账的骗子。”

不过，蔡美妮保持专业镇定，继续向吉姆解释和查询。“他过后接了一通电话，我只听到对方问他是否已转账。我过后就改变策略，问他是否可以看看他手中A4纸张，但他还是拒绝。”

由于无法转账，吉姆最终在一小时后，也就是大约下午4时30分离开分行，并称要去其他分行转账。虽然不能阻止吉姆离开，但蔡美妮将事件上报给银行内部的反欺诈团队，后者则立即通知新加坡警察部队。

华侨银行客户服务员蔡美妮说，虽然被客户指责，但她表示理解，更重要的是避免客户受骗。（陈斌勤摄）

骗子冒充警员 引受害者步步坠入技术援助骗局

吉姆受访时说，他当天早上和往常一样吃完早餐后就用电脑查看电邮，但不到10分钟，电脑屏幕突然弹出窗口，内容是电脑因安全理由被封锁，并附上一个电话号码让他联系微软。

吉姆拨过去后，对方假称事态严重，主动帮他转接给警方。随后，一名自称“琼斯”的洋人警官通过视频窗口声称，吉姆的电脑已被黑客入侵，涉嫌重大案件，要求他全力配合。

吉姆当时认为对方看来可信，觉得应该配合，于是交出网上银行登录资料，并安装远程控制软件。琼斯登录后，还一直强调，看重的不是他的钱，而是希望他能跟警方携手“引蛇出洞”，抓捕罪犯。

吉姆于是在对方指示下，到银行转账11万元。“他警告我，绝对不能向任何人透露我们之间的对话，包括银行职员，因为他们可能是罪犯同伙。”

然而，正是由于陈洲凭和蔡美妮的全力阻截，警方得以在当天晚上7时许赶到吉姆家中，及时点醒了他，让他知道自己坠入技术援助骗局。“我真的很感谢这两名银行职员。第二天，我特地回到分行，当面向他们致谢。”

吉姆说，琼斯一周后再次打给他，但自己没有接听。“我过后也听从银行职员建议，决定和儿子开设联名账户，若有异常转账，他能及时察觉，这样大家都放心。”

蔡美妮坦言，近年来骗局频发，部分客户在受骗时情绪激动或大声嚷嚷偶尔会发生，但她表示理解，更重要的是能帮到客户。

以吉姆来说，她将对方当成家人来看待，“我自然不希望自己的家人被骗，所以宁可被投诉、被骂，也一定要把好这道关，绝不能让他们蒙受损失”。

她也指出，现在的骗子手段极为狡猾，甚至会提前“培训”受害者如何应对银行提问，因此职员在工作中必须时刻保持高度警惕，避免客户坠入骗局。