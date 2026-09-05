“我们烧的从来不是纸。我们点燃的，是自己心里那盏不肯熄灭的灯。让离去的人知道，他们从未被遗忘。让留下的知道，我们还有地方可以寄托思念。”

一次的写作挑战让王可馨（16岁）思考一些看似迷信的传统习俗，为何能够流传至今。她以中元节为题材，透过故事主人翁在中元节普度活动当义工的经历，道出主人翁的感悟，也为自己心中的疑问找到了答案。

惠厉中学学生王可馨凭自创故事《余温长存》，成为“华族情·狮城梦”新加坡华族文化故事大赛冠军。

配合新加坡建国60周年，新加坡华文教研中心去年与新加坡华族文化中心，联办这项故事大赛，开放给13岁及以上的新加坡公民和永久居民参加。参赛者从华族文化中心的《新加坡华族文化百科》网站选定主题，创作与新加坡华人社会、文化和历史相关的故事。

今年1月截止的比赛收到超过200份作品，评审团选出首三名和七份优秀奖作品。故事围绕京剧、舞狮、中医、天公诞、中元节等主题。

得奖作品编为分级读本 明年发给各中学

10篇得奖作品将编辑为适合中学生的华文分级读本，明年分发给各中学。每所学校将收到38套读本，每套10本，适合不同年级学生。教研中心希望，教师利用读本培养学生对华族文化和阅读的兴趣。

王可馨接受《联合早报》访问时说，华文教师去年向学生介绍《新加坡华族文化百科》，讲解传统习俗传承的问题后，提出故事创作的任务。锁定中元节的主题后，她先搜集资料，用了几天时间创作故事。

本身没宗教信仰，王可馨之前看到人们在中元节烧冥纸时不以为意，也与不少年轻人一样，不解习俗的意义。

这名中三生在学校参加摄影队，构思情节时就以一名为了找采访素材而到中元节活动当义工的学生为主角。故事以这名原本对传统习俗有偏见的年轻人为视角，刻画年轻人在与几名祭拜者交流后，对传统习俗改观。

爱阅读小说的王可馨认为，阅读帮助她加强语文能力，也丰富想象力和情感，这对写作都有帮助。“我希望学生可以通过故事思考传统文化的价值。我从中也体会，中元节其实是一个让人们表达思念的节日，抒发对已故亲人的情感。”

这是她第一次写短篇小说，奖项是“意外惊喜”，也是对她的莫大鼓励。她期待，未来可结合绘画的兴趣，创作绘本。她也要感谢华文教师陈文雅，如果没有老师提出的任务和指导，她与同学不会有机会挑战故事创作。

以京剧社经历为灵感 写故事向坚守戏曲文化前辈致敬

等待入伍的共和理工学院毕业生陈浩然（21岁）则以京剧团体新加坡平社为题材，这名平社成员希望通过写作，让更多人认识京剧这个在本地较少见的剧种，并向坚守华族戏曲文化的前辈致敬。

他与朋友李画扬编写的故事《外婆的红缨枪》，是其中一个获颁优秀奖的作品。两人参加读书会青年书缘时认识，都热衷文学创作，曾先后获颁大专文学奖。

9岁时从中国移居新加坡的陈浩然指出，因对京剧产生兴趣，他19岁时参加平社，在洪嘉懿的指导下学京剧。尽管年过80，这位资深京剧名伶依然推广热爱的艺术，尽心指导后辈，让他十分敬佩。故事中外婆的创作灵感源自于这位前辈，以及他在平社的观察。

故事主人翁代替外婆去平社当代课老师，在这段经历中理解外婆对京剧和教学的坚持。

陈浩然说，本地戏曲组织逐渐式微，很少年轻人会选择戏曲作为娱乐方式。“我希望通过故事里的外婆，去展现那些默默守护并推动华族戏曲的人。他们也许不被大众关注，却始终没放下手中的红缨枪。红缨枪不仅象征他们对京剧的坚持，也象征戏曲文化在新加坡的默默传承。”

故事大赛颁奖礼星期二（9月8日）将在第八届“华文作为第二语言之教与学”国际研讨会开幕时举行。获颁第二和第三名的分别是作家陈帅的《林安心的小心愿》 ，以及立才中学学生陈语菡的《银镯记》。