一名身穿美团制服的外卖小哥近日现身新加坡巴耶利峇商场，声称受中国某企业老板委托，专程搭机来新购买一盒咖喱角。不过，美团客服回应称，平台并未提供跨国点餐或跑腿服务。

这起事件发生在本周一（8月31日）下午。当时，小红书用户“Chloe番茄力”博主郭佩青正在巴耶利峇中心购物商场（PLQ Mall）食阁用餐，见到该男子站在“芳林咖喱角”摊位前，惊讶之余拍下视频并上前询问。

她向《联合早报》忆述，骑手自称受中国一名“老板”委托，对方曾在新加坡尝过该咖喱角后念念不忘，于是派他飞抵本地代购六粒咖喱角（售价13元5角），往返机票费用约2400元人民币（约450新元）。骑手未透露具体出发城市，并以“不方便”为由拒绝公开跑腿费金额。

该视频在网络引发热议，有网友笑称“瞬间移动到了中国”，也有不少人质疑事件真实性。

然而，当值店员为一名新聘的缅甸籍兼职员工，不谙华语，而骑手全程以华语沟通，双方难以有效交流。骑手多次展示美团应用界面，但摊位仅使用Grab和Foodpanda平台，店员只得致电“芳林咖喱角”联合创办人罗安琪求助。

罗安琪（37岁）赶到后才认出对方身着美团制服。她坦言自己虽去过中国，但对美团标志印象不深，直至一名女食客经过时脱口而出“美团”，她才恍然大悟。

罗安琪透露，骑手曾询问是否接受微信或支付宝付款，她请他以现金支付，对方随即掏出一张50元钞票完成交易。她没有追问男子和“老板”之间的具体安排，仅提醒咖喱角需尽快食用并告知保存方法。

对于这趟“飞来买六粒”的订单，罗安琪称奇道：“应该是真的很馋，真是世界之大，无奇不有。”不过她也表示，骑手全程并未进行拍摄，因此推测对方并非网红。

郭佩青亦澄清，她发布视频纯属个人分享，未收取任何赞助或广告费。

美团客服否认跨国代购服务

不少网民质疑，美团是否已推出跨国点餐或跑腿服务，抑或正筹备进军新加坡市场；也有人怀疑，骑手下机后仍穿着完整制服现身摊位，可能是网红刻意拍摄。

记者通过美团手机应用询问情况是否属实，对方回应美团没有提供跨国服务。（截图自美团应用）

针对网络上关于美团是否推出跨国点餐或跑腿服务，《联合早报》记者通过美团应用向客服查询。客服明确回应称情况“不属实”，平台并不支持此类下单方式，亦未提供任何跨国服务。

换言之，该骑手的行为并非美团官方业务，其“受老板委托”的说法仅为单方证词，至今未获第三方证实。

罗安琪还提到，今年5月她赴海南参加展会时，曾有当地顾客连续多日委托外卖员到摊位购买咖喱角。该顾客甚至特地留言“不必赠送”，让她意识到对方正是此前多次下单的同一位顾客。“海外顾客的认可让我们很感动，非常感谢。”

至于是否计划进军中国市场，罗安琪表示团队正进行市场调研，并通过参展了解当地口味，“中国市场很大，功课必须做扎实，之后才会调整计划与食谱”。

截至发稿，记者未能联系上该美团骑手或其声称的“老板”，事件真相仍有待进一步核实。