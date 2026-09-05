横跨泛岛快速公路的行人天桥上，最近上演一幕颇具戏剧性的执法场景。

一名年长女子疑因违规在天桥上骑脚踏车，被陆路交通管理局执法人员拦截。没想到，双方交涉过程中，女子突然在天桥上单膝下跪，长达30多秒。

视频在网上传开后，网民也迅速分成两大阵营：

感性派表示心酸： 老人家都跪下了，执法人员何必逼得太紧？就不能多点人情味，放人一马？

理性派强调规则：犯错就要认，不能因为“一跪”就豁免。难道以后违规前，大家还得先练好膝盖？

网民看似是在围观一场执法风波，但大家追问的，其实是一道更棘手的问题：执法究竟要有多硬，而人情又该有多软？

底线不能退让 态度可以温和

先说最核心的一点：执法必须严格，安全底线决不能退让。

行人天桥本来就是给行人走的。阿裕尼弯这座天桥横跨繁忙的快速公路，早在2019年就有报道指有人图方便违规骑脚踏车。

天桥空间狭窄，万一撞上年长者或小朋友，后果不堪设想。当局在天桥上设置告示牌、加装电眼，正是为了减少这种危险行为。

如果现在因为一时同情而不严格执法，非要等到哪天出了意外、有人受伤了，大家才转过头来投诉当局执法不力，可就为时已晚。

不少人贪图方便，会直接在天桥上骑行，即使当局放置告示牌和装电眼，但仍难以阻止违规行为。（档案照片）

规矩既然写得明明白白，执法人员自然得依规办事。如果今天因为对方年纪大就闭一只眼，明天因为有人赶时间就通融，那交通规则岂不是干脆改叫“交通建议”更好？

这样下去，说不定就会演变成谁更会求情，谁就更容易获得通融的局面。久而久之，交通规则的约束力也会一点一点被磨掉，大家不如学习“求情技巧”好了。

所以，人情味再浓，也绝不能让违规者免责，但严格执法不代表态度要冷酷。

这正是陆交局对媒体做出的回应中，值得品味的地方：当局一方面强调天桥安全绝不妥协，另一方面也坦承执法人员在处理事件时，本可以更加敏感与体恤。

以上述视频为例，年长的违规者，加上震撼的“一跪”，便将简单的交通执法变成复杂的人情考题。

尤其是在社媒时代，数十秒的短视频极具视觉冲击力，很容易放大网民的情绪。面对突然下跪的年长者，如果执法人员只是生硬地复述条文，不仅化解不了冲突，反而容易让自己面对舆论审判。

严格执法也需应变能力

但我们也必须承认，无法根据短视频和陆交局事后的回应还原整个事发经过：年长女子单膝跪地，不一定是在求宽恕，可能只是一时不知所措；执法人员虽然“可以更敏感和体恤”，也不一定只是冷冰冰地照章行事，无视女子的感受。

基于此，我们应该问的或许是：执法人员遇到这种情形，有没有一个明确的处理框架，协助他们坚守法律底线，同时妥善应对当事人的情绪？

今天可能遇到有人求情，明天说不定有人情绪激动、拒绝配合，执法人员是否接受过相关的训练，在坚持处罚的同时安抚对方的情绪、化解冲突，避免现场演变成双方都下不了台的局面？

陆交局回应媒体询问时指出，将继续加强培训执法人员，让他们能够以更敏感和妥善的方式处理类似情况，同时确保对所有公共道路使用者公平且一致地执行安全规则。

这一点值得肯定，毕竟，规则可以一视同仁，面对规则的人，却不会一模一样。执法制度除了教人们如何遵守规则，也应该让执法者知道，面对不同情况、不同的人，应该如何执行规则。