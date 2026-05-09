本地流感病例增加，保健卫生部与传染病管理局呼吁流感重症高风险人群，若之前未接种过2026年南半球季节性流感疫苗，应尽快接种以获得保护。

保健卫生部和传染病管理局星期五（9月4日）发布联合文告指出，传染病管理局日前观察到本地流感病例有所增加，社区类流感样本的流感确诊率在8月16日至22日的一周升至36.6%，高于前一周的24%，但目前没有迹象表明感染情况比往常更严重。

不过，鉴于流感病例增加，当局鼓励流感重症高风险人群，包括满65岁的年长者、6个月大至5岁以下的儿童，以及其他患有基础疾病的易感染群体，若未接种过2026年南半球季节性流感疫苗，应尽快接种。

根据文告，2026年南半球季节性流感疫苗目前供应充足，公众可前往医疗机构接种。有意接种流感疫苗的公众，可通过疫苗接种网站预约，到参与社保援助计划（CHAS）的诊所或综合诊疗所注射。

符合条件的18岁以上成年人，也可在参与健卫部“社区药剂师流感疫苗接种沙盒计划”的零售药房接种疫苗。加入“健康SG”计划的居民，则可到常去就医的诊所预约接种。

根据全国监测数据，本地全年都有季节性流感病毒在传播，又以每年5月至8月，以及12月至次年3月较为活跃。这两个流感活跃期与南半球和北半球的温带地区的流感季节大致吻合。

北半球流感疫苗供应较往常推迟约两周

一般上，北半球季节性流感疫苗每年9月底前在新加坡供应，以赶在通常为10月至次年3月的北半球流感季节来临之前。然而，根据制药公司目前的供应信息，即将到来的2026-2027年度北半球季节性流感疫苗预计于10月上旬至中旬开始在本地公共和私立医疗机构提供，较往常推迟了约两周。

当局解释，这是由于最新的北半球季节性流感疫苗将包含世界卫生组织建议的两个毒株更新，相较于2026年南半球季节性流感疫苗有所调整，导致制药行业在研发上出现延误。

当局指出，全国免疫专家委员会已对当前情况进行了评估，并建议在这期间为推荐接种人群采取以下过渡方案：

第一，建议等待并接种2026-2027年北半球流感疫苗，因为它针对即将到来的北半球流感季的流行毒株，预计能提供更好的保护效果。

第二，未接种过2026年南半球疫苗，但希望在等待期间获得一定保护的人，先接种南半球疫苗；不过，之后仍需在2026-2027年北半球疫苗供应时补种，两剂之间至少间隔八周。

第三，已接种2026年南半球流感疫苗的人，待2026-2027年北半球疫苗供应后，将它作为下一剂接种，两剂之间至少间隔八周。

综合诊疗所和CHAS全科诊所将主动联系已预约流感疫苗接种的受影响者以安排改期。尚未收到联系者，预计很快会收到诊所的通知。

传染病管理局提醒民众，如果出现轻微急性呼吸道感染症状应留在家中，直到症状消退。其间如须外出，应尽量减少社交活动、戴口罩、避免前往人多处，也应避免与体弱者接触。体弱群体如年长者、慢性疾病患者如果感染了流感，以及那些感染后症状严重、持续许久或恶化者，应求医。