李得明（化名，48岁）2017年12月在朋友邀请下到中国南宁，展开为期五天四夜的行程。他当时从未去过中国，加上对方告诉他此行除了机票要自费，其余食宿和行程费用都由对方承担，因此答应前去。

李得明星期五（9月4日）接受《联合早报》采访时，回忆当时如何一步步接触到金字塔传销骗局。

虽然他事前已经听闻南宁出现非法传销活动，也特地查阅资料，但因为从未去过中国，而且只须要承担机票费用，他还是决定去探个究竟。

他回忆说：“一抵达机场，就有马赛地汽车来接我们，带我们去参观。那个时候的南宁还在发展中。”

朋友当时告诉他，这是一次到中国寻找投资机会的旅程，南宁未来的发展潜力强大，他们可以在当地购买单位进行投资。

李得明说，最初邀请他去南宁的那个牵头的朋友，还有一个刚加入的“下线”，而这个下线也急须发展自己的下线，牵头的朋友便顺水推舟，把李得明引荐给他。

接下来的行程中，朋友安排他参加课程。李得明回忆，课程主要介绍中国和世界的发展情况，并着重强调南宁的投资机会。

不过，课程的场地反而引起他的怀疑。“他们把行程包装得很华丽，但是上课的场地是租的，按小时收费，并不属于他们的公司。”

他也逐渐发现，朋友口中描述的赚钱机会，与实际的生活条件存在明显落差。除了第一天乘坐豪车，其余行程都相当简朴，包括乘搭地铁和网约车、住在朋友租来的房子。他也发现，行程中的各项开销都须要由“下线朋友”自行承担。

据李得明描述，对方还要求他办理中国手机号码，以此开设中国的银行账户。若成功发展下线，相关款项会汇入这个账户。

对方在行程第四天要求他在3万新元和5万新元的“入会费”之间作选择，并向他解释不同金额可获得的不同回报率。

李得明当时找了借口说须要再考虑，没有马上缴交“入会费”，最终顺利返回新加坡。

回国后，事情没有就此结束。当时同行的另一人再次联系并游说他加入。他回忆当时的情况说：“我说我没有钱，他叫我去借。”

对方非常生气，但最终没有进一步纠缠，这段经历就此告一段落。

启程前已猜到是骗局 出于好奇想去看看

另一名曾有相同经历的是陈丽慧（化名，39岁，通讯行业），启程前已经猜到这是个骗局，同样出于好奇想去看看。

2019年10月，她经一名理财网红的介绍前往南宁。与李得明相同，除了机票，其他行程费用都无须她支付。

陈丽慧说，四天的行程安排十分紧凑，包括多场讲座，内容围绕在中国做生意及当地发展机会展开。“一直会有人告诉你，他们一路走来有多么成功，以及在中国做生意给他们带来多少好处。”

过程中没见到具体生意或产品

不过，令她疑惑的是，整个过程中几乎看不到具体的生意或产品。

她说：“他们一直围绕一带一路倡议来讲故事，包括当地政府非常欢迎新加坡人到那里开拓生意，但就是没有看到具体产品。”

最令她感到不安的是行程最后一晚的聚餐。她回忆，当晚所有人被安排到一个宴会厅用餐，现场估计约有二三十桌。据她所知，参加者全都是新加坡人。

“在那里看到很多年长者，真的很让我非常不安。有些人甚至带着父母或年长亲属一起出席，想发展他们为下线，真的很令我感到震惊。”

回忆这段经历，她说：“这么长时间以来，我一直希望这件事能够被揭发。我也一直跟朋友谈起这件事，希望不要再有人被骗。”

云惟煌（49岁）在中国经商了13年。他曾多次接触多名被邀请到南宁的朋友向他询问当地的情况。他星期五接受《联合早报》采访时讲述了自己曾经如何劝阻朋友。

“我很直接地告诉她，已经有那么多新加坡人在南宁受骗了，我觉得无论条件多诱人，你都应该三思。”

朋友没有听取他的建议执意前往南宁，却在到达南宁的第一天就传短信告诉他护照被没收了，向他求助。

云惟煌劝她尽快设法离开。她之后偷偷取回护照，连行李都来不及带走，幸好最后顺利回到新加坡。