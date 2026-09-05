国际局势日益复杂难测，新加坡情报人员须发现别人可能忽略的脉络、看清各国没有公开表明的意图，并预判下一步发展，让政府更早做好准备和应对。

黄循财总理指出，我国如今不能只关注各国在政治层面的言行，也得了解它们如何运用经济和科技等手段推进自身利益。安全与情报局因此须不断提升能力，及早掌握这些变化对新加坡的影响。

隶属国防部的安全与情报局（Security & Intelligence Division，简称情报局）今年迎来成立60周年，星期五（9月4日）举行闭门纪念活动，向历届和现任人员致敬。黄总理以主宾身份出席活动并致辞。

情报局是我国对外情报机构，负责向决策者提供及时、准确的情报与分析，研判可能影响新加坡安全与国家利益的全球局势，为政府应对潜在威胁提供预警。

根据国防部的文告，黄总理致辞时说，世界正变得更不安全，国际竞争加剧，各国之间更加分化，局势也更难预测，我国面对的威胁日趋多元。

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他指出，过去，外部环境中的许多基本前提相对稳定；如今，我国却须更密切留意各方面变化，包括国际关系如何转变、哪些领域的对外依赖正在加深、新限制措施可能带来什么影响，以及接下来可能出现哪些新弱点。

与此同时，安全、经济和科技之间的界线日益模糊。贸易、投资、供应链和科技获取，越来越多被各国用作博弈手段。“经济依赖可能形成战略弱点，商业决定也可能带来国家安全后果。”

黄总理说，这使情报局的工作变得更复杂、更艰巨，也更加重要。情报局因此须继续适应变化、强化能力，协助政府及早掌握国际局势的变化，为可能发生的情况做好准备。

“情报局必须帮助政府看出别人可能忽略的脉络、了解没有公开表明的意图，并预判接下来可能发生什么事。”

黄总理指出，情报局无法预测一切，却能协助新加坡更早预判局势发展、加深了解并做好准备。对新加坡这样的小国而言，这都是重要的战略优势。

历经六十载风雨 关键时刻发挥不可替代作用

回顾过去60年，黄总理说，情报局曾在新加坡历史多个关键时刻发挥重要作用，“还有很多事情，可能永远不会公开，就算是在今天这样的闭门场合，我们也不会谈论”。

不过，正是这些工作，帮助历代新加坡领导人更清楚地看懂世界、及早发现威胁、了解他国意图，并更有把握地作出艰难决定。

黄总理强调，人才是情报局取得成功最根本的因素。情报局须继续吸引和留住思维敏锐、判断力强、专业知识深厚，并对新加坡有强烈使命感的人才。

“这份工作需要全心投入，也必须懂得保密。情报人员要有心理准备，自己的付出不会得到公开表扬。这样的人才从来不好找，但我们还是得继续努力。很高兴的是，情报局里有不少这样的人。”

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根、公共服务统筹部长兼国防部长陈振声，以及总理公署高级顾问张志贤也出席纪念活动。