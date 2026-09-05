骗子冒充投资专家，在社交平台群组先以“赚钱股票”博取信任，再推销所谓高潜力海外股票，待受害者大量买入后抛售持股套现。警方提醒公众，近期涉及海外上市公司的“拉高出货”（pump and dump）骗局有卷土重来之势，自7月1日以来已接获至少21起相关报案。

新加坡警察部队星期六（9月5日）发文告说，这类骗局属于一种股市操纵手法。骗子会利用虚假或误导性说法推销特定股票，或营造市场对股票兴趣浓厚的假象，借此推高需求和股价。

当毫无戒心的投资者跟进买入后，骗子便趁股价被炒高时抛售手中持股。随着人为制造的买盘消失，股价往往迅速下挫，最终由受害者承担巨额损失。

骗子通过社媒接触受害者 安插同伙施压

根据警方接获的报案，多数受害者是通过脸书和WhatsApp等社媒平台，与骗子接触。

骗子有时会使用本地注册电话号码设立聊天群组，并自称经验丰富的投资者或交易员，向群组成员提供投资建议或指导，部分甚至收费。

为博取信任，骗子起初可能先推荐表现较好的股票，让受害者实际获利。待建立信任后，他们便会介绍一家在香港或美国交易所上市的所谓“高潜力”公司，声称股价即将大涨，并在公布公司名称后，催促成员马上买入。

骗子也可能在群组内安插同伙，假扮管理员或助理，私下联系受害者，进一步给予指示，并不断鼓励受害者投资。

五人听信骗子买入港股 一周损失约75万新元

受害者买入股票后，还可能被要求私下汇报交易情况，甚至提交买股截图。警方相信，一些犯罪同伙可能按成功诱使多少人投资（俗称拉人头）来获取酬劳，因此要求受害者提供交易证明。

部分骗子还会承诺，如果投资者亏损，会负责赔偿。不过，当股价暴跌、受害者要求赔偿时，骗子不是失联，就是以各种理由推搪。

警方举例，其中一起案件中，五名受害者听从一名所谓“专家”的建议，合共买入一家香港上市公司的103万7000股股票。不料不到一周，股价暴跌近75%，五人合计损失超过460万港元（约75万新元）。

警方提醒公众，不要轻信网上或陌生人提供的股票贴士，也应对“现在就买”“错过就没有机会”等催促投资的话术保持警惕，因为这往往是为了阻止投资者进行查证。

公众也应特别小心流动性低、市值较小的海外上市股票，这些股票较容易受到价格操纵。警方强调，没有任何投资或交易策略能够保证获利，公众投资前应自行查证及进行尽职调查。

公众若怀疑遇上诈骗，可通过ScamShield应用或网站查证，也可拨打全天候ScamShield热线1799求助。掌握相关诈骗信息者，也可拨打警方热线1800-255-0000提供线索。