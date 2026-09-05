卢森堡首相弗里登将在星期天（9月6日）到新加坡进行三天正式访问。这是他上任以来首次访问我国。

外交部星期六（5日）发文告说，弗里登（Luc Frieden）此次访新，体现新加坡和卢森堡之间的友好关系。

弗里登将在下星期一（7日）出席由黄循财总理主持的欢迎仪式，并在随后与他举行双边会谈。黄总理也将设午宴款待弗里登。

弗里登当天也将会见尚达曼总统。新卢两国去年庆祝建交50周年，尚达曼去年3月曾对卢森堡展开国事访问，并与弗里登会晤。

弗里登下星期二（8日）将在第48届新加坡讲座上发表演讲，题为“以自主为目标：变动世界中的欧洲”（Autonomy With Purpose: Europe in a Shifting World）。讲座由尤索夫伊萨东南亚研究院主办，国家发展部长徐芳达主持。

弗里登今年63岁，2023年出任卢森堡首相前，曾任财政部长、国防部长等职。

新卢两国都是全球金融中心，在经济和金融方面有着合作关系。根据资料，卢森堡在新加坡的企业近500家，双方2022年在服务贸易方面的总额为107亿元，双边货物贸易在2023年则达到5亿1900万元。