为减轻居民的生活费负担，阿裕尼集选区勿洛蓄水池—榜鹅分区基层组织推出社区迷你超市计划，为符合条件的家庭每年提供100元购物津贴，购买米、厕纸等日常用品。计划预计一年可惠及2400户家庭。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期六（9月5日）在阿裕尼集选区基层组织顾问洪子扬博士的陪同下，走访勿洛蓄水池—榜鹅分区，了解基层组织近期推出的社区迷你超市和社区菜园计划。

阿裕尼集选区现为工人党选区。去年5月全国大选，行动党团队以40.29%得票率，不敌由工人党秘书长毕丹星领军、得票59.71%的团队。当时代表行动党参选的洪子扬，目前担任阿裕尼集选区基层组织顾问，负责勿洛蓄水池—榜鹅分区。在反对党管理的选区，基层组织顾问一般由落选的行动党参选人担任。

陈振声星期六参观的社区迷你超市设在榜鹅民众俱乐部内，每隔一周的星期六上午开放。符合条件的勿洛蓄水池—榜鹅居民和社保援助计划蓝卡（CHAS）持有者，每年可获100元购物津贴。

居民购物时只须以现金支付商品价格的10%，其余90%从津贴中扣除。计划平均每月惠及约200户家庭。

洪子扬受访时说，他和团队每周走访居民时，不少人反映生活费上涨带来压力，因此希望通过社区计划，协助居民减轻负担。

社区迷你超市8月才“开张”，售卖各种日常用品，其中厕纸和米最受居民欢迎。目前，超市主要由基层义工协助运营，每次开放约有五名义工到场，负责结账等工作。

70岁家庭主妇王四梅已连续两次到迷你超市购物，并把100元津贴用完，另自掏腰包约10元。

“我和丈夫儿子同住，主要买罐头、厕纸、米和杯面这类日常用品，感谢主办机构提供津贴，多少减轻一些负担。希望明年可以继续领取津贴。”

陈振声结束选区访问后在脸书发文，感谢居民与他交流和分享看法。他也肯定洪子扬和基层义工在区内的努力，既加强居民联系，也推动社区互助。

位于实龙岗路上段第465A座组屋多层停车场顶楼的社区菜园，由居民和义工共同种植多款蔬菜，并每两周免费派发数十公斤蔬菜给附近居民，约百户家庭受惠。（张俊杰摄）

社区菜园收成免费派居民

基层组织推出的另一项计划，是设在实龙岗路上段第465A座组屋多层停车场顶楼的社区菜园，由居民和义工共同打理。菜园从去年底开始筹备，种植菜心、奶白、菠菜和南瓜等常见蔬菜，近几个月陆续有收成。

目前，菜园每周可收成数十公斤蔬菜，每两周免费派发给附近居民，约100户家庭受惠。洪子扬说，若有剩余蔬菜，也会送给附近的学前教育机构；未来若产量增加，则考虑分给其他社会服务机构。

菜园义工吴景政（61岁）说，现有二三十名活跃义工，多数住在附近，每周会抽出数小时到菜园帮忙。

“目前菜园每周都会有收成，当义工多动有益身体健康，也可以与人交流，是很有意义的活动。”