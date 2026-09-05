新加坡海军部队威武级护卫舰坚信号在中国广东湛江，与中国人民解放军海军部队展开海事合作联合演习。双方将进行舰炮射击、联合搜救和医疗后送等演练。

我国国防部星期六（9月5日）发文告说，新中海事合作联合演习（Exercise Maritime Cooperation）当天展开，下星期三（9日）结束。新加坡海军舰队副司令黄炎明上校星期六较早时，与中国解放军南部战区海军副参谋长夏子明海军少将，在湛江麻斜海军基地共同主持开幕仪式。

这是两国海军自2015年启动海事合作联演以来，第五次举行这项演习。除了坚信号（RSS Steadfast），中国解放军海军054A型护卫舰大理舰也参与演习。

演习分为岸上和海上两个阶段。双方星期六至下星期一（7日）在麻斜海军基地进行岸上阶段演习，内容包括演习策划和专业交流；海上阶段则于下星期二（8日）至星期三，在湛江附近海域举行。两国海军将互派人员随舰参与，并展开舰炮射击、通信和机动演练、联合搜救，以及医疗后送等项目。

坚信号正进行为期三个月的海外部署，中国是最后一站。其间，坚信号参与多项双边和多边军事演习，包括与意大利海军举行航行演练、从菲律宾前往夏威夷的多国舰艇编队航行、环太平洋军演（RIMPAC），以及与日本海上自卫队举行代号“SINGAPAN”的双边海事演习。

文告说，我国海军参与这些演习，有助于加强与广泛国际伙伴之间的相互学习、了解与合作。