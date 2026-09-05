不忍学生没饭吃，妇女在邻里发起“早餐伙伴”项目，为近100名学生提供免费早餐。即使自掏腰包的金额比预想更多，她仍坚持做下去，只因认为社区有需要，就没有停下来的理由。

莉迪亚（Lydia Susiyanti Sukarbi，37岁）疫情期间从事义工工作，发放食物配给，在过程中了解到社区儿童对食物保障的需求。疫情后，她到学校食堂当小贩，期间又看见不少学生宁愿不吃饭，也要把钱省下来给弟弟妹妹买食物，她因此萌生要为有需要的孩童提供更多援助的念头。

去年2月，她在宏茂桥23街第228A座发起“早餐伙伴”（Breakfast Buddy）项目，每周三天为小学生提供免费早餐，如今已组成团队，并扩展至宏茂桥6道第125座，每周五天为约100名学生提供免费早餐。

莉迪亚与丈夫育有六名2岁至16岁的子女，一家人住在二房式租赁组屋。刚推动项目时，她还兼职三份工作，由丈夫在家照顾孩子。

“我当时不确定项目能持续多久，但我想着，做就对了。”

过程中，她结识了哈莉娜（Halinah Yatim，53岁）及其他邻里居民和义工。如今，她获得政府部分资助，也会在需要时通过Instagram进行募捐。

“目前有超过20名捐助者，有人捐现金，有人提供饼干、包装牛奶等物资。我们都会检查保鲜期，确保食物安全。”

不过，她坦言，筹款和部分政府资助仍不足以支撑所有活动，自己投入的资金比预期更多。

“我丈夫重新工作后，家庭收入有所增加。我也在学习控制成本，每个月设定目标，更努力赚钱。”

她说，只要社区仍有需要，就没有停止项目的理由。

不设限制 有需要的孩童都可吃

谈及受惠对象，莉迪亚说，她不会根据家庭收入审核资格，任何需要免费早餐的孩子都可以来吃。

她也曾因有人批评早餐不够健康而陷入自我怀疑。“我们后来尝试提供煎蛋、热狗面包和松饼等，但孩子们不爱吃。我们从中学习，了解到孩子们也有自己的喜好，例如他们更喜欢麦片。”

从早餐到补习 提供更多帮助

莉迪亚坦言，自己重视情感的建立，因此希望开展不同活动，全方位为学生们提供支持。

除了提供免费早餐，她也推进其他活动项目，包括在学校假期期间安排活动，以及即将于本周开启小六会考强化辅导课，为孩子们提供更多支援。

她透露，如今有捐献者出资请补习老师，为约15名小六学生在课后提供补习。期间，团队也会安排义工协助辅导学生作业。团队也正在筹款，希望为学生提供晚餐，协助他们在考试前夕做最后冲刺。

并非“有余力”才能助人

人们普遍认为，要先有余力，才有能力帮助别人。莉迪亚却不这么认为。

她反问，所谓“余力”（enough）的标准是什么？在她看来，每个人对“足够”的定义都不一样，有些人甚至可能永远觉得自己还不够。

莉迪亚认为，无论住在哪里，都可能有家庭正面对困难。“特别是孩子，差别在于你是否能发现他们需要帮助。”

她回忆，自己从小家境不富裕，却从未因此觉得自己拥有的比别人少。小时候，她遇到没吃饭的孩子，就会带回家吃饭，父母也从未把这视为负担。

“我母亲是一名小贩，她慷慨、有同情心，教导我们要惜福感恩。我希望像她一样，教导孩子学会感恩，再把这份善意传给其他孩子。这与有没有钱无关。”

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