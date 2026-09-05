美国鸡蛋陆续在本地超市上架，安安农场上周起在51间职总平价超市推出3款美国鸡蛋，售价每盒12元8角起。

《新明日报》日前报道，本地目前共有四个进口商获准进口美国鸡蛋，分别是开荣发蛋行、安安农场、恒特食品和盛港集团。

安安农场上周起在51间职总平价超市售卖三款美国鸡蛋，包括43家平价精品超市和八家平价霸级超市。

三款产品均为12颗装，走地白壳鸡蛋和走地褐壳鸡蛋每盒售价12元8角，走地有机鸡蛋则卖14元8角。

位于桦丽商城（The Woodleigh Mall）的平价精品超市今天举办美国鸡蛋推介活动。据记者现场观察，超市其他鸡蛋每盒售价介于3元75角至6元87角，美国鸡蛋售价明显较高。

安安农场总裁马琼就受访时说，美国鸡蛋价格较高主要是因为饲养方式不同，不过上周起在平价超市上架后，反响不错，部分超市甚至要补货。

开荣发蛋行也计划在本地超市推出相关产品，包括30颗装的美国褐壳鸡蛋和30颗装的美国白壳鸡蛋。

目前，开荣发蛋行仍在与伊势丹、职总平价和昇菘等超市洽谈进驻事宜，产品售价也尚未敲定。

据报道，美国蛋黄的色泽比平时吃到的本地鸡蛋偏黄，吃起来也没有腥味，因为美国的鸡饲料含有大豆和玉米等成分。

完整报道，请翻阅2026年9月5日的《新明日报》。