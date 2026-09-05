疑涉非法传销，52名新加坡人被捕并扣留在中国广西，消息令人震惊，多名经历过“南宁非法传销”的狮城人现身说法，其中一妇女当初深信不疑是投资，还助招“考察团”，如今担心4万8000元养老钱不保。

上述案件被揭露后，记者发现，有人曾于2025年在脸书发文，招人参加“南宁考察团”，甚至使用“在南宁投资布局、翻转人生”等广告词，内容也提及行程亮点包括“实地考察项目运作系统”和“与行业成功者面对面”交流等。

《新明日报》记者辗转联系上这名不愿透露姓名的妇女，对方声称自己是受害者，已经投入4万8000元，但拿不回钱。

她也指出，担心若把事情报出来，投入的钱更加拿不回来，因此不愿意详谈，如今只想拿回“养老钱”。“报道出来，确实是可以帮助其他人不再受骗，但对我没什么帮助，后续有事，我找谁帮我呢？”

发帖人也透露，她并没有报警。

另外，《新明日报》联系上好几名曾接触这个传销活动的狮城人，当中也有人到广西首府南宁去“考察”活动。

曾于2018年前往南宁的陈志强（47岁，独立营销顾问）接受《新明日报》访问时说，当时一名前同事说有生意机会，五六天的行程还包吃包住，自己就想去看看。“与我同行的还有多一名新加坡人。”

陈志强指出，到了南宁后，他们被带到不同人的家里或是饭店和不同人见面吃饭，其间也穿插一些消遣活动，但聊天话题始终会绕回到所谓的“项目”。

他说，饭局中会介绍一个声称是政府批准的秘密计划，通过提供金钱奖励，吸引海外华人“回流”，参与者每成功介绍一人到当地做生意，就可获得相应的奖励。

天天被洗脑

他说：“都是一些小型饭局，见的基本上都是新加坡人，感觉就是新加坡人骗新加坡人，天天都在给我们洗脑。”

《新明日报》星期五（9月4日）报道，外交部和警方发布联合文告表明，52名新加坡公民因涉嫌参与传销活动及相关罪行，在中国广西的一次执法行动中被逮捕，并遭到拘留。

联合声明没有说明涉案传销活动的具体形式。不过，中国官方过去曾多次警示，广西南宁、北海等地长期出现俗称“1040阳光工程”的非法传销活动。

这个传销骗局被指没有任何实体产品与业务，是纯靠“拉人头”来分配资金的庞氏骗局，组织者鼓吹每人缴纳约7万元人民币（约1万3000新元），最终可获得1040万元人民币（约196万新元）的高额回报。

直播主： 邀看“擎天大树” 打造狮城“氛围感”

女直播主称，当地还有“滨海湾花园大树”。（受访者提供）

女直播主称，当地还有象征新加坡的“滨海湾花园大树”，骗局打造浓烈“狮城氛围感”。

38岁的郑小姐受访时说，去年有朋友以“旅游”为借口，带她们到中国体验。“我们只需要买机票，至于住宿与交通，都由对方承担。”

她说，整趟旅程一共五天，第一天对方就带他们乘车参观各个建设项目，声称不少项目都有新加坡公司参与。

经过某一个小区时，郑小姐还能看到一个类似滨海湾花园“擎天大树”的大型建筑。“当时他们就说，项目只让新加坡人参与，如果当下没有参加也没关系，回国后也可以参加他们的商务晚宴。”

郑小姐说，整个过程包装得像是在与各界商业人士交流，连商务晚宴也办得十分奢华。晚宴期间，不断有人上台分享自己如何通过这个项目“翻身”。

“当时他们介绍说，最低投资额是4万新元，最高是6万新元，招人进来后还会有一笔奖金。当下我其实有点心动，但我丈夫算了一下，说回酬不合理，所以我们才逃过一劫。”

完整报道，请翻阅2026年9月5日的《新明日报》。