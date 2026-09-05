女佣嫌69岁雇主唠叨，多次虐待雇主让她安静，包括掌掴、捏鼻子和打手脚等，罪行被电眼拍下，星期五（9月4日）下午被判坐牢11周。

被告是印度尼西亚籍的玛利亚（Maria Inggrid Seran，34岁），案发时在本地当女佣，面对两项蓄意伤人的控状。

她星期五下午承认其中一项，另一项待法官下判时一并考虑。

案情显示，受害者案发时是名69岁的妇人，是被告的雇主。

受害者患有高血压、高血脂、二型糖尿病、阿尔茨海默症，以及憩室病（diverticulosis）等疾病，而且无法与他人沟通。

被告2023年3月开始照顾受害者。受害者于2025年11月失去自理能力，每天生活起居都得依赖被告，包括下床、坐轮椅。

警方在今年4月20日晚上7时30分，接到受害者儿子来电，指家里的电眼拍下被告虐待受害者的画面。

调查揭露，被告今年4月20日早上10时25分至10时43分间，在喂受害者吃早餐时，做出八个虐待受害者的行为，包括掌掴受害者、假借用纸巾帮受害者擤鼻涕却趁机捏和打受害者鼻子、打受害者的手脚和头部、扭受害者手指，以及拉受害者的脚等。

她在接受调查时，承认那不是她第一次虐待受害者。

被告承认之前几次因嫌受害者唠叨而打受害者，她认为这样做会让受害者感到害怕而闭嘴。

雇主无法与他人沟通

受害者身上留下伤痕，由于她无法与他人沟通，无法接受查案人员的问话。

控方说，被告多次虐待受害者，加上受害者生活起居依赖被告，是弱势人士，遭被告虐待时无法保护自己，也不能将被打的事告知他人。

控方也说，被告在没有被激怒的情况下攻击受害者，而且攻击受害者头部和脸部等脆弱部位，求法官判被告坐牢11周至13周。