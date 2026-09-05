疑喝了两三瓶啤酒，阿叔竟大闹咖啡店，先与女员工爆冲突后动粗，随后又动手，打了劝架的员工和老板，就连警察也遭推搡，最终被上铐带走。

这起闹剧发生在星期五（9月4日）晚上8时左右，地点是勿洛北1街第204座组屋楼下的咖啡店。

《新明日报》记者接获消息赶到现场，一名食客刘小姐透露，涉事阿叔相信喝了大概两三瓶啤酒，与一名女员工发生争执，随后还动粗。

“两人扭打了一会儿，然后停了一段时间。大概半小时后，档口老板赶到，询问阿叔发生什么事。”

当时，阿叔说了几句话，女员工插嘴，结果阿叔情绪突然激动，甚至还动手打老板。

“我朋友看到老板连眼镜都被打飞了，上前劝架的两个员工也被打。警察很快就来了，没想到阿叔连警察也推搡。”

另一名目击者陈先生也指出，阿叔对女员工动粗，随后又与两名员工发生肢体冲突。过程中，阿叔还撞到另一桌用餐顾客，导致不少碗盘被碰倒。

“喝酒闹事偶尔会有，但还是第一次看到有人打员工。一名女员工嘴角破皮流血，另一员工则说手臂抬不起来。”

记者走访现场时，阿叔在接受酒精检测，随后双手被铐，带上警车。咖啡店内也一片狼藉，其中一张桌子底下散落着勺子和盘子，还有一些食物残渣，多名警员也在现场问话调查。

此外，被打的一名男员工由医护人员检查，另两名受伤的女员工接受检查后也被送院。

新加坡民防部队指出，当局在晚上8时零5分接获通报，将两人送往樟宜综合医院；另两人受轻伤，拒绝送院。

完整报道，请翻阅2026年9月5日的《新明日报》。