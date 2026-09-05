尚穆根也是国家安全统筹部长及内政部长。他星期六（9月5日）接受媒体访问时，严厉斥责近期出现的种族主义言论，但强调这只是少数人的行为。

国务资政 尚穆根 批评近期网上针对尼泊尔泥石流失踪者，以及 新航投资印度航空 的 种族歧视 言论可耻、恶毒，并已要求警方了解是否涉及违法； 数码发展及新闻部 也将要求网络平台移除违反准则的内容。

尼泊尔与中国西藏交界地区8月26日发生严重泥石流灾害，至今超过5000人失踪，包括九名新加坡公民。部分网民根据失踪者的姓名和外貌，质疑他们是不是新加坡公民，甚至留下针对印族的歧视评语。

尚穆根说，虽然目前还不清楚这些留言是否全都由新加坡人发表，但它们是可耻、恶毒，且完全无法接受的。

“我相信绝大多数新加坡人并不认同这些观点。以新加坡红十字会为例，它已为尼泊尔赈灾工作筹得超过300万元善款。新加坡人不分种族，都慷慨解囊。重要的是，我们决不能任由少数人败坏整体社会风气。”

文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希，及西北区市长任梓铭，早前也公开批评这些言论。

除了筹集捐款，我国也在星期五（4日）向尼泊尔政府移交总值56万元的人道救援物资，以及派遣新加坡警察部队和卫生科学局人员到当地协助救灾。

同一时期，媒体报道印航寻求两大股东——塔塔集团控股公司（Tata Sons）和新加坡航空公司注资15亿美元（约19亿新元），以缓解持续亏损并推动转型。

这个消息也在网络上引发另一波带有种族色彩的评论，连新航大股东淡马锡的首席执行长及高层人员也成为攻击对象。尚穆根说：“网络暴民在不了解事实的情况下，攻击管理层、首席执行长、淡马锡和新航。”

他指出，淡马锡网站显示，过去10年，印度是表现最佳的投资市场之一。根据公开资料，淡马锡及旗下企业在印度取得数十亿元收益。“不过，对这些网络暴民而言，事实并不重要，重要的是他们的种族偏见。”