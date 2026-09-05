新加坡航空公司是否继续向印度航空注资，是公司的商业决定，不应被政府或政治人物左右。国务资政尚穆根指出，政府若介入淡马锡或关联公司的个别投资，将破坏商业纪律，损害新加坡人利益。

他也强调，这些年来，多家本地企业进军印度市场，都取得了可观的回报。

工人党议员张文杰最近在脸书发文，指印航寻求新航注资，会对新航大股东淡马锡带来重大影响，并认为新加坡人“没有义务养活印航”。他将在下星期二（9月8日）国会复会后，会就这项投资提出口头询问。

也是国家安全统筹部长及内政部长的尚穆根，星期六（5日）接受媒体采访时，就此事做出回应。

他说，新航是上市公司，须自行决定要做哪些投资，并向股东负责。新航有责任根据本身拥有的资源，评估投资印航是否有助于公司的长期增长和盈利。

他强调，印航的股东是新航，而不是淡马锡，是否进一步投资印航，决定权在新航。淡马锡作为新航股东之一，与其他股东一样，有权要求新航以负责任的方式作出投资决定。

至于淡马锡，尚穆根指出，淡马锡须就整体投资组合及长期整体表现向政府负责，但无须就每项投资，或旗下关联公司的个别投资决定向政府负责。

“一旦政府或政治人物开始左右个别投资决定，商业纪律将受到影响。投资决定不再基于商业判断，而是受到政治因素左右，最终代价将由新加坡人承担。”

尚穆根认为，张文杰和其他新加坡人一样，有权表达对新航和淡马锡的看法。不过，无论是张文杰、部长或其他议员的意见，都不应取代新航管理层和董事会的商业判断。

新航于2013年与印度塔塔集团控股公司（Tata Sons）合资成立塔新航空（Vistara），并在2024年塔新航空并入印度航空后，取得印航约四分之一的股权。

印航近期寻求塔塔集团和新航注资15亿美元（约19亿新元），以缓解持续亏损和推动转型。消息在8月底曝光后引发市场关注，也在本地网络上出现不少负面评论。