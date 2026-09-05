父亲每天开私召车在外奔波，越南籍母亲也外出找工作帮补家用。夫妻俩不放心当时只有9岁的李俊杰放学后独自在家，于是为他报名参加住家附近、由公益机构经营的课后托管服务。

三年来，现年12岁的李俊杰每天放学后，都期待到圣婴会儿童中心（CHIJ Sanctuary for Children，简称CHIJSC）与朋友见面，周末有时也参加中心举办的活动。

星期六（9月5日），圣婴会儿童中心与青年足球赛事主办机构SingaCup首次联办“Goals for Good”慈善足球活动，李俊杰就是200名参与儿童之一。

12岁的李俊杰期待到课后托管中心与朋友们踢球。（唐家鸿摄）

足球是李俊杰最喜欢的运动之一，也是他在中心最期待的活动。他受访时说：“我很开心今天能参与这场足球活动，和更多人一起踢球。”

“Goals for Good”活动邀请国会议员和前国家队足球员，与来自弱势家庭的孩子一起上场踢小型足球赛。截至星期六下午，活动已筹得超过16万元，善款将用于补贴圣婴会儿童中心的运营开销。

担任活动主宾的国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲致辞时说，圣婴会儿童中心通过课后托管服务，为孩子提供安全的空间，让他们学习新技能、培养自信，并逐步建立自己的身份。

当天上阵的“议员球队”阵容横跨朝野，包括国会议长谢健平、交通部长兼财政部第二部长萧振祥、国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉、大巴窑集选区议员陈诗韵和蔡引舟、裕廊东—武吉巴督集选区议员李宏壮，以及工人党盛港集选区议员穆海民和阿裕尼集选区议员莫哈默法理。

热爱足球的交通部长兼财政部第二部长萧振祥（左一）说，除了足球，他也乐意为慈善参与其他体育活动。大巴窑集选区议员陈诗韵（右起）、前国脚贝内特（Daniel Bennett）和杜里奇（Aleksandar Duric）也参与星期六的球赛。（唐家鸿摄）

八名议员轮流与孩子们上场踢球，对阵杜里奇（Aleksandar Duric）、贝内特（Daniel Bennett）和拜哈基（Baihakki Khaizan）等前国脚。

国会的“议员球队”共20多人，每逢受邀参加慈善球赛，会视议员的时间安排出赛阵容。这支球队过去曾参加公益球赛包括新加坡博彩公司主办的“足球传爱心”，以及新加坡印度人协会举办的国庆日体育嘉年华等。

萧振祥赛后接受《联合早报》访问时说，他一向热爱足球，从中体会到不少做人和从政的道理。“足球是团体运动，队员有共同目标，大家须一起合作，也要扮演好自己的角色，才能达成目标。”