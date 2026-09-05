烟霾笼罩狮城，本地跑步俱乐部和运动爱好者纷纷降低运动强度、缩短跑步距离。不得不在户外施工的工人则获雇主派发口罩，送餐平台也呼吁顾客体谅送餐员，空气污染严重时送餐或会有延误。

本地中部地区的空气质量星期六（9月5日）依然处于不健康水平。中部的24小时空气污染指数（PSI）截至傍晚6时达104点，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则为每立方米56微克。直到晚上9时，中部的PSI才稍微回落至98点的适中水平。

其余地区的24小时PSI则处于适中水平的高位。截至晚上9时，西部地区的PSI为90，东部为80，北部和南部的指数都是77。PSI介于51至100点属适中水平，101至200点是不健康水平。

国家环境局指出，接下来几天，新加坡和周边地区的天气料持续干燥，加上当前吹着东南风和南风，如果印度尼西亚苏门答腊和加里曼丹的林火持续，新加坡将继续受跨境烟霾影响。新加坡未来几天的PSI，预计将介于适中水平的高位至不健康水平。

户外活动人数减少 冷气商场挤满人

中小学师生本周末起迎来学校假期，尽管烟霾笼罩，但外出的人依然不少。《联合早报》记者星期六走访多地，除了滨海堤坝相对冷清，国家体育场、碧山、实龙岗等地人潮不减，商场里尤为拥挤，路上则有更多戴着口罩的行人。

美国游客汤艾米（Amy Tong-Meisels）星期六刚抵达新加坡，就已出现鼻塞与咳嗽的症状。她受访时说：“如果要在户外待很长时间，可能会考虑戴口罩，但现在基本都在室内，来这里购物、享受冷气。”

每个星期都会在我国中部组织跑步活动的新加坡跑步俱乐部，过去一周也如常组织活动，但已将跑步距离缩短约10%，并调低了热身运动的强度。

俱乐部创始人马友仁（52岁）受访时说，星期三（2日）参加跑步活动的人数虽未减少，但他会密切留意空气污染指数，若持续处于不健康水平，不排除取消活动。

马友仁说：“开始跑步前，我们会确保参与者没有身体不适，如有身体不适就会让他们回家休息，不能继续跑。”

有建筑公司为工人备足N95口罩

面对烟霾，公众可减少户外活动，但工地工人和送餐员却没得选。

工作场所安全与卫生理事会（WSH Council）星期五（4日）在脸书发文，鼓励雇主在空气质量达不健康水平时，依据人力部的烟霾指南采取适当措施，保护长时间在户外劳动的工人。

截至星期六傍晚6时，新加坡中部地区的24小时空气污染指数达104点的不健康水平。位于中部的大巴窑，上空灰蒙蒙一片。（张俊杰摄）

一些建筑公司为工地工人备好N95口罩，以防空气质量持续恶化影响工人的健康。图为大巴窑一带的工人在工地施工。（张俊杰摄）

油池广场施工项目的安全督导员阿扎哈（Khan Azahar，49岁）透露，建筑公司Globalpoint Far East已通知所有分包商准备足够的N95口罩，以在空气质量恶化时分发给工人。

阿扎哈说：“负责工地安全的项目小组星期五晚上刚开过会，我们已备好N95口罩。”

建筑公司林增建筑（Lum Chang Building Contractors）也通过工作群定时发布空气质量资讯，提醒工人在空气质量达不健康水平时及时佩戴口罩。

运营乐巢都康客工专用宿舍（NESST Tukang Dormitory）的乐巢有限公司答询时也说，宿舍已采取相应措施，如确保居住环境通风良好，减少室内空气污染，并鼓励客工多喝水、尽量减少户外活动和剧烈运动。

发言人说：“我们将与合作伙伴和雇主紧密合作，确保客工在烟霾期间及时掌握相关信息并得到帮助。”

炎热的烟霾天气下，一些送餐员佩戴口罩送餐。（张俊杰摄）

送餐业者呼吁顾客体谅送餐员

送餐员沈德福（61岁）咳嗽和喉咙痛刚痊愈，就回到岗位送餐，从上午7时开工到晚上9时才结束。他说：“虽然担心空气污染，但天气太热了，没法戴着口罩骑车。”

送餐平台Foodpanda受询时指出，平台密切关注空气质量，会通过应用和其他渠道向送餐员提供建议和指导，送餐员也可以用平台的“准许休息”功能调整工作时长或短暂休息。

Foodpanda说：“在恶劣天气或空气质量不佳的情况下，送餐员应采取必要的预防措施，配送时间可能受影响，恳请顾客耐心等待与体谅。”

政府跨部门烟霾行动小组已启动应对计划，协助不同群体做好防护。环境局接下来会每日发布烟霾报告，供公众参考和规划隔天的活动。