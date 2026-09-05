后港西门巷惊传火警，一间半独立式洋房狂烧，灭火工作持续三个多小时，浓烟不断冒出。

这起火患发生在星期六（9月5日）下午约3时零5分，地点在西门巷（Simon Lane）第11A座洋房。

《联合早报》记者约下午4时20分抵达现场，失火洋房约20米的范围内已拉起警戒线封锁。现场约有四辆消防车和数辆警车，包括一辆云梯消防车。

直至傍晚约6时，灭火工作仍在进行，消防员站在云梯上，从高处往失火单位喷水。现场可见黑色浓烟不断从失火洋房冒出，附近弥漫着浓烈的烧焦味。

据《联合早报》记者了解，洋房失火时屋内无人，平时相信只有一人居住，但平时鲜少出入，也少与邻居接触。

受访目击者透露，洋房屋主是一名餐馆老板，屋内堆满桌布、桌椅等杂物，宛如仓库。

失火洋房隔壁的普救善堂未被大火波及。善堂总理林怡丰（74岁）受访时说，他当时正好走到善堂外，看到邻居家二楼冒出黑烟，瞬间感到不对劲，便拨电给民防部队求助。

林怡丰描述，火势蔓延速度极快，他才打完电话，一楼就已被烈焰吞噬。“邻居的屋子里堆满了餐馆用品，相信楼道里也满是杂物，才导致火势这么猛烈。”

林怡丰连忙跑到另一名邻居家门口敲门，向他们通报火警。“住在失火洋房隔壁的是一对80多岁的老夫妻，他们似乎没有意识到邻居家起火。幸亏他们及时走出，否则很可能呛入浓烟。”

据记者了解，一名善堂信众相信因为吸入浓烟送院。记者也目击一名消防员在意识清楚的情况下，被两名医护人员搀扶离开火场。

《联合早报》正在向警方和民防部队了解更多详情。