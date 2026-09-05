新加坡周边地区未来几天预计持续干燥, 新加坡还可能面对跨境烟霾的风险。

截至星期六（9月5日）傍晚6时，中部地区的24小时空气污染指数达104，仍处于不健康水平。

根据国家环境局网站，本地烟霾情况稍微缓和，中部地区的24小时空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）从下午2时的111逐步降至傍晚6时的104。

西部地区星期六早上7时也一度上升至不健康水平，24小时PSI报102，但到了下午2时已降至94，截至傍晚6时的PSI为92。北部和南部的24小时PSI分别为78和81， 与西部一样处于适中水平的高位。

环境局指出，新加坡周边大部分地区的天气依然干燥，苏门答腊南部和中部以及加里曼丹各地的烟雾持续飘向新加坡。接下来几天，新加坡和周边地区的天气料持续干燥，加上来自东南或南边风向的影响，如果火点持续活跃，新加坡还是可能出现跨境烟霾。

当局预计，新加坡未来几天的PSI将介于适中水平的高位至不健康水平。

PSI介于51至100属于适中水平，101至200是不健康水平。一旦PSI达到不健康水平，公众应减少长时间或剧烈的户外活动；年长者、孕妇和儿童应将这类活动降至最低；慢性心肺疾病患者应完全避免。

政府跨部门烟霾行动小组已启动应对计划，协助不同群体做好防护。环境局接下来会每日发布烟霾报告，供公众参考和规划隔天的活动。