本地残障居民约35%在就业，但留职率偏低，为同个雇主工作至少一年的不到25%。

社会服务机构认为，要帮助残障者维持稳定工作，环境友好和工作安排适宜是重要条件。雇主也反映，若有更可持续的补贴和辅助，并简化行政手续，有助于鼓励企业聘用残障者。

政府的目标是到了2030年，把残障居民就业率提高至40%。尽管这个就业率稳步上升，从2018年的大约28.2%增至2025年的大约34.7%，但留职率也值得关注。

根据人力部今年7月公布的数据，截至2025年，就业的残障居民中，仅约24.4%同个雇主工作至少一年。15.4%为同个雇主工作一年至近三年，工作七年或更久的“长期员工”只占约2.2%。

帮助残障者的机构SPD反映，一些雇主对残障者是否能胜任工作没把握，或者担心聘雇他们会增加公司负担。

SPD总裁帕尔接受《联合早报》访问时说，工作地点的无障碍设施不足是另一个问题，尤其是在较旧的建筑物。

“人工智能和自动化技术也重塑了许多原本适合残障者的入门职位。科技不断演变，我们得确保残障者使用的辅助科技，如屏幕阅读器，在工作场所仍适用。职场转型时，我们须通过再培训、亲包容的科技设计等，确保残障者不被忽略。经济重组时，他们往往会因为岗位调整、生产力被质疑、无法续约等原因而受到较大影响。”

雇主要求和员工期待不符

社会服务机构MINDS的西区总监黎仕鸣博士说，有时候，残障者和他们的看护者对工作的期待值与雇主的要求不符。例如，雇主要求员工轮班，但员工与家属却要求工时固定。

智障者也需要更清楚的指示和示范，如果其他同事不理解，就容易产生误会。MINDS因此为智障者提供辅助就业计划，安排属下培训人员到工作地点提供协助。

黎仕鸣说：“特需者可在实际环境中练习，逐步提升能力。在场的培训人员也能引导雇主调整工作程序，解决可能出现的问题，从而帮助雇主建立信心。”

APSN成人中心就业能力服务经理谢永祥指出，一些特需者可以很好地处理重复性高的工作，但雇主未必能根据他们的情况重新分配工作。以零售业为例，许多雇主倾向于聘请能包办收银、客户服务等不同职务的员工，这使特需者配对工作更具挑战。归根结底，工作配对适当、培训内容适用、长期辅助、雇主同受惠者与家属互相配合等，缺一不可。

新加坡雅庭假日酒店聘请的员工约7%是特需者。酒店与新加坡协助残障者自立局（SG Enable）、APSN 和SPD合作，聘用特需员工并提供指导。公司也通过培训，增进职员对残障群体的认识。

雅庭假日酒店人力资源总监李国威建议，如果能有一个汇集咨询、招聘、补贴管理、辅导等服务的一站式平台，可进一步帮助雇主。此外，简化手续可减轻行政负担，可鼓励雇主聘用残障者。

他说，处理补贴的手续有时相当费时。例如，公司申请让一些残障员工豁免遵照渐进式薪金模式的培训时，必须提交证明文件如医疗报告；这须花时间与员工、看护者和外部机构沟通。

企业泛太平洋酒店集团也支持包容雇佣，目前聘有30名残障员工，超过半数服务至少五年。

发言人说，对特需员工的工作要求应该合理，也应为他们打造互助的工作环境，所以酒店通过友伴机制，由同事协助特需员工融入。

汤凯彬（34岁）就读APSN立达高级特别学校时，曾在雅庭假日酒店的内务管理部门实习。他毕业后，正式入职酒店，至今已服务15年。

由于他性格开朗、服务态度好，酒店安排他在门口迎接客人，并处理行李。友善积极的态度让客人留下深刻印象，他不时会收到客人的感谢信。

他说，雇主没有因为他轻微智障而差别对待，让他有同样的福利和加薪机会，促使他不断努力。在工作上遇到问题时，例如听不懂客人的口音，他会请同事协助。

汤凯彬说：“同事都乐于助人，让我可以很放心地请教他们。友好的工作环境很重要，工作时也更开心。”

政府成立的残障者及家庭定心与保障工作小组将在今年公布建议，内容是如何加强对残障群体的支持，包括就业和培训机会。