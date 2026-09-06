新加坡人正越活越久。过去60年里，国人的平均预期寿命多了将近20年，从1965年的64.5岁涨到2025年的83.9岁。这样的成绩单，让新加坡在2023年被封为全球第六个“蓝色地带”。

但这样的长寿究竟是国人自己选择的结果，还是被政策“逼”出来的？

烟税、营养标签、全民健步计划，这些政策是不是把新加坡人管得太紧了？《联合早报》访问保健卫生部长王乙康，请他解答。

保健卫生部长王乙康（图右）认为政府是在鼓励人民长寿。（视频截图）

谈到“逼”这个字，王乙康部长认为用“鼓励”来形容更恰当。他说：“讲得极端一点，有钱能使鬼推磨，人性就是这样，你给我奖励，我就往那边去做；你罚我，我就不要往那边去做。”

他举了个例子，自从政府推出A、B、C、D饮料含糖量分级制度后，大部分人都很自然地选择喝A、B级的饮料，连小贩摊主也乐得只卖低糖或无糖版本。从而慢慢地变成了一个饮食文化。

新加坡是“蓝色地带” 部长自己也惊讶

新加坡2023年被封为全球第六个“蓝色地带”，说法源自Netflix纪录片导演丹·布特尼（Dan Buettner）。在原本已知的五个天然蓝色地带：日本冲绳、意大利撒丁岛、希腊伊卡里亚岛、哥斯达黎加尼科亚半岛、美国加州洛马林达之外，他把新加坡额外列为“蓝色地带2.0”。

对此，王乙康坦言自己第一反应和很多新加坡人一样，也很惊讶。但他仍然认同布特尼的愿景，未来全球将有六到七成人口住在城市，如果健康只属于偏僻小岛，城市人岂不是注定与长寿无缘？而新加坡这些年在政策上的转变，让布特尼看到了全球第一个“城市化蓝色地带”的可能性。

图中五个蓝色地带的居民能够长寿，主要得益于当地的地理环境和生活习俗。（视频截图）

数据不会骗人

从数据来看，政策确实起了作用：国人的运动率从2022年的74.9%上升到2024年的84.7%，吸烟率也从2019年的10.6%降到2024年的8.4%，饮料的平均含糖量也砍了一大半。

当然，政府管得了标签，管不了国人的嘴，最终选择哪一种，还是看自己。本地完善的医疗体系或许能延长寿命，但活得久，并不代表活得健康。王乙康部长说，新加坡人的预期寿命跟健康寿命之间，还差10到12年，而缩小这个差距，才是目前最重要的目标。