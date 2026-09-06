从记者到非常驻代表 贺华吉33年见证以巴和平路
1993年，以色列和巴勒斯坦解放组织签署《奥斯陆协议》，开启以巴和平进程。当时作为马来报《每日新闻》记者的贺华吉，在中东亲眼目睹当地人鸣枪欢庆，渴望和平降临；33年后，他身为新加坡驻巴勒斯坦民族权力机构非常驻代表，面对的却是加沙几乎被夷为平地的残酷现实。
也是新加坡驻加纳非常驻最高专员的贺华吉（Hawazi Daipi，72岁），今年国庆日获颁公共服务奖章。他星期一（8月31日）接受《联合早报》专访时回忆，1993年在耶路撒冷和杰里科（Jericho）采访时，当地气氛昂扬乐观，人们高声欢呼，并朝天鸣枪——这是中东地区的一种庆祝方式。
贺华吉说，当时那些亲身经历过冲突的人们，都渴望看到这一切就此终结。有耶路撒冷居民告诉他，他们已经厌倦看见孩童向以色列军人抛掷石头，然后被对方打死的情况；一名载送他从耶路撒冷到杰里科的德士司机则说，他同时也开救护车，接载伤者时往往得冒着生命危险。
然而，33年过去，以巴局势不但没有迎来持久和平，情况甚至比过去更加严峻。贺华吉说：“加沙已被夷为平地，西岸地区也有人因为以色列犹太定居者的活动，而感到非常不安全。”
2023年10月哈马斯袭击以色列后，以色列对加沙展开大规模军事行动，当地陷入严重人道主义危机。与此同时，以色列持续推进约旦河西岸定居点建设，进一步加剧以巴紧张局势。
我国政府8月24日发表声明，重申以色列建立定居点的计划违反国际法和联合国安理会相关决议，严重破坏落实“两国方案”的基础，呼吁以方停止相关计划，并敦促各方通过谈判实现以巴之间全面、公正与持久的和平。
尽管如此，贺华吉对以巴未来仍保持乐观。他观察到，以色列一些民间力量正尝试通过教育和社区合作来弥合裂痕。他说：“这些人可能不多，面对的问题也远远超出他们能够解决的范围，但仍有人怀抱希望，相信通过建立关系、共同合作，以及整合有限资源，可以改善双方的生活质量。”
新加坡视巴勒斯坦为平等伙伴 多年来提供务实援助
新加坡目前尚未正式承认巴勒斯坦国。贺华吉透露，每次同巴勒斯坦官员和领导人会面时，对方都会表达希望新加坡承认巴勒斯坦国家地位的诉求。
对此，他总是向对方坦诚说明，新加坡多年来一直将巴勒斯坦视为平等伙伴。
我国在2024年5月的联合国大会上，投票赞成有关支持巴勒斯坦加入联合国、并促请安理会重新考虑其入会申请的决议。外交部长维文医生同年7月在国会上说，这意味着我国准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。
贺华吉指出，新加坡也通过务实行动为巴勒斯坦提供支持。自2013年起，我国通过“加强技术援助配套”，持续协助巴勒斯坦民族权力机构加强治理能力，至今已有约800名巴勒斯坦公职人员参与专业培训课程。首批获得奖学金到我国学府修读本科课程的巴勒斯坦学生，也已入学。
政府与民间团体积极筹措物资，迄今已向加沙地区输送11批人道主义援助，包括两次空投物资，尽力缓解当地在食品、医疗与设备方面的燃眉之急。
无论教书写新闻还是从政 始终以人为本
贺华吉1997年至2015年担任三巴旺集选区国会议员，并出任人力部和教育部高级政务次长。他从政前曾在邻里学校任教，也当过新闻记者，后来加入全国职工总会，为工友服务。
从教书、当记者、从政，到如今担任外交使节，贺华吉认为，不同身份背后的共同点始终是“以人为本”。 他说：“本质上都是围绕着人，都是在为人提供服务、援助，以及与人建立关系。”
贺华吉感慨，巴勒斯坦虽然远在千里之外，但当地人对生命安全、生活保障与子女教育的担忧，与普通新加坡人的基本期盼并无二致。无论身份如何转换，他所做的始终是倾听民众忧虑，并尽己所能减轻他人的痛苦。
加纳拼劲宛如70年代新加坡 贺华吉鼓励青年“过去看一看”
被问及如何说服新加坡人到加纳去时，贺华吉的答案简单而直接：“过去看一看！”
贺华吉2016年12月出任我国驻加纳非常驻最高专员。他在专访中力促新加坡人亲身前往这个距离本地约1万2000公里的西非国家，加深对当地的认识。
加纳与新加坡同为前英国殖民地，1957年独立，1989年与我国正式建交。加纳总统马哈马（John Dramani Mahama）2025年8月曾应邀到我国展开国事访问。
加纳首都阿克拉是非洲大陆自由贸易区秘书处所在地，新加坡企业发展局已在那里设立代表处，使当地成为新加坡企业探索西非乃至整个非洲大陆机遇的重要门户。
加纳现任政府展现出的强烈干劲与活力，让贺华吉想起1970年代的新加坡。他认为，两国都有大力发展双边贸易的意愿，本地青年应该勇敢走出国门，到当地实习和工作。
“加纳是我们在非洲希望加强和拓展关系的国家，我认为它为我们提供了更好地认识非洲，特别是西非的机会。”
贺华吉每次前往阿克拉，都会与在当地发展的新加坡企业代表会面，了解他们在西非的运作情况，以及是否有在当地扩大业务的计划。
除了企业合作，新加坡也通过培训加纳官员深化双边联系。去年就有13名加纳常任秘书级别的官员到本地考察，深入了解我国各政府部门与机构之间的统筹协作模式。
贺华吉认为，新加坡未来还应组织更多考察团，新加坡人也应以不同以往的方式重新认识加纳和整个非洲。他建议，可让本地学生到阿克拉住上一个学期，在当地的新加坡企业或机构工作，看看能学到什么。
他说，目前已有一些年轻新加坡人在阿克拉工作，而且适应得相当好。“他们当中有些单身，也有少数人已经成家，甚至带了孩子过去。”
贺华吉希望媒体能跟进报道一些在非洲工作的新加坡人的故事。他也特别呼吁本地家长放宽心态，支持子女走出国门探索世界。
“要不然，我们怎么知道该如何展翅高飞呢？”