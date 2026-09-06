1993年，以色列和巴勒斯坦解放组织签署《奥斯陆协议》，开启以巴和平进程。当时作为马来报《每日新闻》记者的贺华吉，在中东亲眼目睹当地人鸣枪欢庆，渴望和平降临；33年后，他身为新加坡驻巴勒斯坦民族权力机构非常驻代表，面对的却是加沙几乎被夷为平地的残酷现实。

也是新加坡驻加纳非常驻最高专员的贺华吉（Hawazi Daipi，72岁），今年国庆日获颁公共服务奖章。他星期一（8月31日）接受《联合早报》专访时回忆，1993年在耶路撒冷和杰里科（Jericho）采访时，当地气氛昂扬乐观，人们高声欢呼，并朝天鸣枪——这是中东地区的一种庆祝方式。

贺华吉说，当时那些亲身经历过冲突的人们，都渴望看到这一切就此终结。有耶路撒冷居民告诉他，他们已经厌倦看见孩童向以色列军人抛掷石头，然后被对方打死的情况；一名载送他从耶路撒冷到杰里科的德士司机则说，他同时也开救护车，接载伤者时往往得冒着生命危险。

然而，33年过去，以巴局势不但没有迎来持久和平，情况甚至比过去更加严峻。贺华吉说：“加沙已被夷为平地，西岸地区也有人因为以色列犹太定居者的活动，而感到非常不安全。”

2023年10月哈马斯袭击以色列后，以色列对加沙展开大规模军事行动，当地陷入严重人道主义危机。与此同时，以色列持续推进约旦河西岸定居点建设，进一步加剧以巴紧张局势。

我国政府8月24日发表声明，重申以色列建立定居点的计划违反国际法和联合国安理会相关决议，严重破坏落实“两国方案”的基础，呼吁以方停止相关计划，并敦促各方通过谈判实现以巴之间全面、公正与持久的和平。

尽管如此，贺华吉对以巴未来仍保持乐观。他观察到，以色列一些民间力量正尝试通过教育和社区合作来弥合裂痕。他说：“这些人可能不多，面对的问题也远远超出他们能够解决的范围，但仍有人怀抱希望，相信通过建立关系、共同合作，以及整合有限资源，可以改善双方的生活质量。”

贺华吉受访时说，以色列和巴勒斯坦之间的情况比过去更糟，但他观察到以色列的一些民间力量正尝试通过教育与社区合作来弥合裂痕，因此他对以巴未来仍感到乐观。（关俊威摄）

新加坡视巴勒斯坦为平等伙伴 多年来提供务实援助

新加坡目前尚未正式承认巴勒斯坦国。贺华吉透露，每次同巴勒斯坦官员和领导人会面时，对方都会表达希望新加坡承认巴勒斯坦国家地位的诉求。

对此，他总是向对方坦诚说明，新加坡多年来一直将巴勒斯坦视为平等伙伴。

我国在2024年5月的联合国大会上，投票赞成有关支持巴勒斯坦加入联合国、并促请安理会重新考虑其入会申请的决议。外交部长维文医生同年7月在国会上说，这意味着我国准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。

贺华吉指出，新加坡也通过务实行动为巴勒斯坦提供支持。自2013年起，我国通过“加强技术援助配套”，持续协助巴勒斯坦民族权力机构加强治理能力，至今已有约800名巴勒斯坦公职人员参与专业培训课程。首批获得奖学金到我国学府修读本科课程的巴勒斯坦学生，也已入学。

政府与民间团体积极筹措物资，迄今已向加沙地区输送11批人道主义援助，包括两次空投物资，尽力缓解当地在食品、医疗与设备方面的燃眉之急。

无论教书写新闻还是从政 始终以人为本

贺华吉1997年至2015年担任三巴旺集选区国会议员，并出任人力部和教育部高级政务次长。他从政前曾在邻里学校任教，也当过新闻记者，后来加入全国职工总会，为工友服务。

从教书、当记者、从政，到如今担任外交使节，贺华吉认为，不同身份背后的共同点始终是“以人为本”。 他说：“本质上都是围绕着人，都是在为人提供服务、援助，以及与人建立关系。”

贺华吉感慨，巴勒斯坦虽然远在千里之外，但当地人对生命安全、生活保障与子女教育的担忧，与普通新加坡人的基本期盼并无二致。无论身份如何转换，他所做的始终是倾听民众忧虑，并尽己所能减轻他人的痛苦。

贺华吉认为，无论是教书、当记者、从政，还是出使外国，不同身份背后的共同点始终都是”以人为本“。（关俊威摄）

加纳拼劲宛如70年代新加坡 贺华吉鼓励青年“过去看一看”

被问及如何说服新加坡人到加纳去时，贺华吉的答案简单而直接：“过去看一看！”

贺华吉2016年12月出任我国驻加纳非常驻最高专员。他在专访中力促新加坡人亲身前往这个距离本地约1万2000公里的西非国家，加深对当地的认识。

加纳与新加坡同为前英国殖民地，1957年独立，1989年与我国正式建交。加纳总统马哈马（John Dramani Mahama）2025年8月曾应邀到我国展开国事访问。

加纳首都阿克拉是非洲大陆自由贸易区秘书处所在地，新加坡企业发展局已在那里设立代表处，使当地成为新加坡企业探索西非乃至整个非洲大陆机遇的重要门户。

加纳现任政府展现出的强烈干劲与活力，让贺华吉想起1970年代的新加坡。他认为，两国都有大力发展双边贸易的意愿，本地青年应该勇敢走出国门，到当地实习和工作。

“加纳是我们在非洲希望加强和拓展关系的国家，我认为它为我们提供了更好地认识非洲，特别是西非的机会。”

贺华吉每次前往阿克拉，都会与在当地发展的新加坡企业代表会面，了解他们在西非的运作情况，以及是否有在当地扩大业务的计划。

除了企业合作，新加坡也通过培训加纳官员深化双边联系。去年就有13名加纳常任秘书级别的官员到本地考察，深入了解我国各政府部门与机构之间的统筹协作模式。

贺华吉认为，新加坡未来还应组织更多考察团，新加坡人也应以不同以往的方式重新认识加纳和整个非洲。他建议，可让本地学生到阿克拉住上一个学期，在当地的新加坡企业或机构工作，看看能学到什么。

他说，目前已有一些年轻新加坡人在阿克拉工作，而且适应得相当好。“他们当中有些单身，也有少数人已经成家，甚至带了孩子过去。”

贺华吉希望媒体能跟进报道一些在非洲工作的新加坡人的故事。他也特别呼吁本地家长放宽心态，支持子女走出国门探索世界。

“要不然，我们怎么知道该如何展翅高飞呢？”