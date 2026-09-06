早人物：酒店业“拼命三娘”陈思霖——跨国酒店逐梦路上 每月走坏一双高跟鞋
过去30多年，千禧国际酒店集团首席商务官陈思霖个人的职业生涯与本区域酒店业的发展浪潮紧密交织。作为最早一批勇于到中国发展闯荡的海外酒店业者，她早在1990年代初便被派往广州，投身国际品牌在中国首批新酒店的筹建工作。从当年顶着烈日踩着高跟鞋穿梭于工业区、在长春严寒里每顿只吃大白菜的拓荒者，到如今放眼跨国品牌整合的高管，她始终坚守“体恤他人”的初心与长期主义。
在经历过许多国际连锁品牌的历练之后，陈思霖心底始终埋藏着一个深厚的情结。她希望能真正帮忙打造或推广具有新加坡代表性的“新加坡酒店品牌”。 （何炳耀摄）
认识陈思霖大概在20年前，当时她刚从服务公寓雅诗阁集团的中国公司回到新加坡。每隔几年都有机会在一些聚会或晚会上碰面，每次碰到她就会想：她运气真好，岁月把她给忘了，这些年都没有在她脸上留下痕迹，每一次看她都还是记忆中笑眼弯弯的Cinn。
如今58岁的她，依然保持着数十年如一日的优雅状态。那种由内而外散发出的生命力与从容，或许正是她能够在跨国酒店职场中历经风雨却始终保持热忱的原因。
问她当年为什么愿意在20几岁的年纪就到中国发展？她仰头想了想说，最初接受邀请到中国开展全新的职业冒险时，身边的亲友甚至觉得有些不可思议，毕竟当时当地的酒店市场仍在发育阶段。但她凭借着一股对未知世界强烈的好奇心与探索新环境的热情，迎难而上，将每一次地域的跨越都视为生命的一次拓宽。“当我接受了Offer，全部的人都跟我讲：你疯了吗？因为中国那个时候刚刚开放，当地酒店业也如此。”