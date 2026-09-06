认识陈思霖大概在20年前，当时她刚从服务公寓雅诗阁集团的中国公司回到新加坡。每隔几年都有机会在一些聚会或晚会上碰面，每次碰到她就会想：她运气真好，岁月把她给忘了，这些年都没有在她脸上留下痕迹，每一次看她都还是记忆中笑眼弯弯的Cinn。

如今58岁的她，依然保持着数十年如一日的优雅状态。那种由内而外散发出的生命力与从容，或许正是她能够在跨国酒店职场中历经风雨却始终保持热忱的原因。

问她当年为什么愿意在20几岁的年纪就到中国发展？她仰头想了想说，最初接受邀请到中国开展全新的职业冒险时，身边的亲友甚至觉得有些不可思议，毕竟当时当地的酒店市场仍在发育阶段。但她凭借着一股对未知世界强烈的好奇心与探索新环境的热情，迎难而上，将每一次地域的跨越都视为生命的一次拓宽。“当我接受了Offer，全部的人都跟我讲：你疯了吗？因为中国那个时候刚刚开放，当地酒店业也如此。”