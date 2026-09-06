清晨的宏茂桥露天停车场，刚扫净的地面转眼又落下一层新叶。78岁的陈金和二话不说，默默拿起扫帚，几分钟内便将落叶归拢成堆。这样的动作，他几乎每天重复，一干就是两个多小时。

陈金和曾是一名黄顶德士司机，开了35年车，2015年退休后却怎么也闲不住。“我以前整天在外面跑，退休后反而在家里坐不住。”

78岁的陈金和曾是一名黄顶德士司机，在外奔波35年后，于2015年退休。图为陈金和的德士。（受访者提供）

对他人而言，扫落叶或许是一件“吃力不讨好”的苦差事，但对忙碌了一辈子的陈金和，却是退休生活中不可或缺的一部分。

起初，他只是帮忙清扫组屋底层的乐龄俱乐部，后来“责任范围”悄然扩大，连附近的露天停车场也被他揽了下来。

自备工具不领薪

这一扫，便是八年多，风雨无阻。树下常年摆着几个装满枯叶的纸箱，那是他每日辛劳留下的印记。

陈金和告诉《联合早报》，当年看到停车场满地落叶，实在看不过眼，便自发拿起扫把。“如果我不扫，也没有人会管。”

没有老板，不领薪水，他说这样时间自由，“想扫就扫，也方便我接孙”。

为了让收集落叶更轻松，陈金和还会四处寻找废纸箱，一个个放置在树下。（邝启聪摄）

陈金和扫地所用的工具，大多由他自己准备。他四处搜罗纸箱，放在树下装落叶；扫帚和扫把也都是自费购买。有时居民丢弃旧扫把，他觉得还能使用，也会捡来继续用。

他对工具有自己的讲究：“扫把的毛不能太长，买来还得剪短些，毛也不能太软，否则不顺手。”

与记者交谈间，陈金和手上的动作从未停下。豆大的汗珠顺着脸颊滑落，滴在地上，但不过数分钟，原本落叶遍地的路面已恢复整洁。

他眼睛闪着光，笑着说：“看到地面扫干净，给我很大的满足感，也让我很高兴。”

这份“运动”并不轻松。每天扫上两小时，全身大汗淋漓，但他乐在其中。“做一点运动，流一点汗，流汗了人比较舒服。”

过去开德士时运动少，肚腩渐长，如今每天扫地，肚子反而小了，他打趣道：“扫落叶还能减肥。”

打扫落叶听起来简单，但要把落叶一把扫起，也需要耗费许多体力。（邝启聪摄）

家人心疼他风吹日晒，担心他晒得皮肤越来越黑，甚至提醒长期曝晒“可能诱发皮肤癌”。陈金和却不以为意。他说，每天扫地既是活动筋骨，也能晒晒太阳，何乐而不为？

多年坚持获社区奖肯定

陈金和风雨不改自愿扫落叶的善举也获得认可，于2021年获颁社区奖，与宏茂桥集选区议员娜蒂雅合照。（受访者提供）

这份默默付出从未被忽略。2021年，他在长期服务与社区奖颁奖典礼上获颁社区奖，以肯定他对社区的贡献。

宏茂桥集选区议员娜蒂雅偶尔路过，会主动向他道一声“辛苦了”。

有时，孙子经过附近，看见爷爷在停车场扫地，也会大声打招呼。

面对家人的劝说和日复一日的辛劳，陈金和说得淡然，却格外坚定：“只要身体允许，我就继续扫下去。扫到不能走、没有力气为止。”

一片落叶，一把扫帚，一位老人。他用八年的坚持，扫出的不止是洁净的停车场，更是一份退休后依然被需要的价值感，以及邻里间无声的温暖。