商人周炎松生前经营海产批发生意，他认识孙贝贝后，请后者到公司工作，很快把对方当亲信且形影不离。（档案照片）

一名七旬已婚商人与小36岁的中国籍女助理疑似相恋多年，病重住院期间女方不离不弃陪伴身边。但女助理被指趁机以支票和银行卡等方式卷走超过170万元，其中更几乎天天到医院对面商场提款，每次提取银行卡所允许的最高金额。

经营海鲜批发生意的商人周炎松在2024年9月病逝，死时73岁，女儿周文凤（42岁）以父亲遗产执行人的身份入禀高庭，起诉女子孙贝贝（39岁）违反受托责任并追讨171万1000元。

不过，来自中国青岛的孙贝贝反称她是周炎松的“女友”，与对方谈了10年恋爱，周炎松希望孙贝贝在他离世后“不用为钱发愁”，因此自愿出钱让孙贝贝在新加坡购置房地产。

这起民事诉讼今年8月在高庭开审，代表诉辩双方的分别是律师事务所Nine Yards Chambers和Kim & Co。孙贝贝日前上证人栏答辩，9月2日完成供证，案件仍在审理中。

审讯揭露，周炎松生前经营一家名为长青海产（Evergreen Seafood）的公司，公司营运至今超过20年。周炎松与妻子育有女儿周文凤，后者在父亲逝世后，得知自己有另外两名同父异母的弟弟。

根据诉方索偿书，孙贝贝于2012年来到新加坡，在一家女佣介绍所工作，周炎松当时在物色女佣，过程中认识孙贝贝。隔年，孙贝贝开始到海鲜批发公司做兼职工，不久后转为全职员工，协助营销与行政等工作。孙贝贝很快成为周炎松的亲信，两人经常形影不离。孙贝贝后来受委为公司董事，但从未获分配公司股份，也没有得到签署公司银行账户的授权。

周炎松在2022年12月诊断患有第四期结肠癌，接下来一年多病情持续恶化，到了2024年5月，癌细胞扩散到胰脏和肺部，预期寿命少于六个月。周炎松当时非常虚弱，勉强能说话但无法写字，也难以自己走动。他2024年8月在伊丽莎白医院留医，直至过世。

诉方指孙贝贝在周炎松逝世两个月前，开始代周炎松保管手机和钱包，钱包里有两张提款卡。由于孙贝贝一直是深获周炎松信任的助理，周文凤与家人也交托孙贝贝待在周炎松身边照顾他。

不过，周文凤后来发现，孙贝贝在2024年6月至9月，即周炎松病重期间，违反周炎松与家人对她的信任，擅自提取和转走属于周炎松的银行存款。诉方指孙贝贝使用银行本票，以及数张由周炎松预先签好的空白支票，一共从周炎松的两个银行户头提取162万5000元存款。

同年8月12日至9月5日，孙贝贝被指几乎天天到医院对面的百利宫商场，使用两张银行卡提款，每次金额达到或几乎达到每日提款顶限，前后共提走8万6000元。两个银行户头原本共有超过100万元存款，周炎松过世一天前只剩1万余元。

诉方律师纳拉雅南在开庭陈词中指出，周炎松在人生最后几个月完全依赖孙贝贝，但后者在周炎松最脆弱的时候，违反周炎松与家人对她的信任。周炎松当时已非常虚弱，不可能离开医院去提款，更没有使用现金的理由。再说，周炎松在住院期间立下遗嘱，将银行存款留给妻女，因此不可能如辩方所称，打算把钱赠予孙贝贝。

诉方也指孙贝贝在周炎松丧礼结束不久后，特地删除两人的手机短信聊天记录，才把手机归还家属。家属取回手机后，发现手机内完全没有两家银行针对多笔现金提款发出的短信通知。当周文凤质问时，孙贝贝承认提款，但对于款项去向含糊其辞。

女助理称与商人的亲密关系是公开秘密

女助理自称是商人女友，两人关系是“公开的秘密”，本案款项是商人生前自愿赠予，好让她在商人死后可以生活无忧。

打扮朴素的孙贝贝在9月1日和2日上证人栏答辩，她接受诉方律师盘问时作答稳定，说话轻声细语。

根据孙贝贝的说法，两人从2014年起谈恋爱，在属于公司、位于东部的住宅同居，由孙贝贝照顾周炎松的饮食起居。由于周炎松与妻子关系疏离，与周文凤也只是偶有联络，因此孙贝贝自愿在周炎松的生命里扮演照顾他的角色。她称与周炎松的亲密关系是“公开的秘密”，周文凤与母亲应该对此知情。

当得知自己只剩半年寿命，孙贝贝称周炎松告诉她：“我们在一起这么长时间，我很担心以后我不在了，你在新加坡如何生活，我希望你以后不用为钱发愁。我给你买一套房子，这样你就有自己的家……我给你钱这件事，不可以给任何人知道。”

孙贝贝称她是在周炎松的指示下，在支票上填写数额与自己的名字。有一次，周炎松甚至要求孙贝贝握住他的手，在其中一张支票上签名，当时孙贝贝劝说“老大，不可以这样写”，但周炎松回应“我让你握，你就握”。

孙贝贝在周炎松逝世两个月后，使用后者的存款买下一套公寓。