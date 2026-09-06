融入是双向的，新移民要认识新加坡，新加坡人也应敞开心胸，欢迎那些愿意为新加坡付出的人。交通部长兼财政部第二部长萧振祥出席新加坡萧氏总会80周年庆典时，呼吁宗乡会馆在帮助新移民融入本地社会的同时，也协助新加坡人更了解新移民。

他指出，新加坡已独立61年，国家日趋成熟，会馆的角色也应随之演进。如今宗乡会馆可以发挥的社会功能，正是促进这种双向理解。

萧振祥是萧氏总会荣誉顾问。他强调，新加坡本是移民社会，“新加坡人”的身份不只看生于何处，更取决于个人的选择、信念，以及贡献。

他观察到，当下年轻人对自身新加坡人身份已有清晰认同，反而开始对祖先和家族历史产生好奇。这是很自然的循环，方言电影重新受到关注，或许正和这个现象有关。他因此呼吁会馆把握机遇，在语言、族谱、文化等方面主动吸引年轻一代，帮助他们寻根溯源。

新加坡萧氏总会庆祝成立80周年，星期天（9月6日）假胡姬乡村俱乐部筵开87席，邀请本地宗乡团体代表，以及马来西亚吉打、槟城、沙巴、知知港和吉隆坡等地的萧氏宗亲同来共襄盛举。

回顾萧氏总会历史，早在1941年，当时南来的萧氏族人已商议成立总会，但因二战爆发而耽搁。战争结束后，他们于1946年在奎因街设立临时办公处，并于9月1日在客属总会举行成立大典，定名为南洋萧氏总会。

总会成立后，在维多利亚街租用一座单位作为临时会址，成为东南亚地区唯一的萧姓宗亲组织，创会会员有332名，涵盖印度尼西亚和马来亚各地，以及福建、广东、海南、客家和潮州等各籍贯的萧氏宗亲。至今，新加坡萧氏总会作为姓氏公会，仍然广收各籍贯萧氏宗亲，不分你我。

新加坡萧氏总会第55届董事会中，有副会长萧吉林（前排左起）、会长萧新伟、副总务萧秉雁（后排左起）、总务萧明华 、福利萧子钦、副总务萧成辉，以及副福利萧良玉。（李冠卫摄）

新加坡独立建国后，南洋萧氏总会配合社团法令进行重组，更名为新加坡萧氏总会。1979年，总会迁入自购位于芽笼25A巷19号的会所，沿用至今。

设置官网及各社交平台账户 更广泛接触年轻一代

有了固定会所后，萧氏总会会务发展稳定，会员人数与日俱增。总会将春祭、端午节、中元节、中秋节和冬至定为常年活动，并在农历三月廿二日及农历五月十七日，庆祝何公诞与望之公诞，遥祭先祖。青年团则组织爬山踏青、海外旅游，也曾举办探访老人院等活动，为社会公益献力。总务萧明华说，总会目前准备提升线上能见度，将设置官网及各社交平台账户，以更广泛地接触年轻一代。

在联结国际宗亲方面，总会亦有建树。1991年，总会庆祝45周年庆典时，海内外宗亲齐聚一堂，构思组织世界萧氏总会。隔年6月28日，“环球萧氏宗亲恳亲大会”在香港正式成立，每两年举办一届。新加坡萧氏总会分别在1996年和2016年获得恳亲大会主办权，与海内外宗亲建立密切联系。

2026年，环球萧氏宗亲恳亲大会在香港举行，吸引来自中港台、东南亚和欧美等地的2500名萧氏宗亲参与。会上成立了环球萧氏商会，旨在打造全球萧氏企业家的合作平台，建设商业网络，共同创造新商机。

会长萧新伟说，80年来，萧氏总会经历了不同的发展阶段。从中期凝聚宗亲、互助支持，到今天积极推动文化传承、关怀福利、青年培育及社会公益，总会始终秉承创会先贤的初心，努力服务宗亲，也积极融入国家与社会的发展。

展望未来，萧氏总会将继续以“敦亲睦族、传承文化、服务社会、培育青年”为方向，推动有意义的文化与公益活动，凝聚海内外宗亲力量，同时帮助年轻一代更深入了解自己的根源、认同自己的文化，在新时代中开创属于他们的舞台。