走进宏茂桥组屋区的新加坡宝严教育协会中心，迎面而来的不是一般冷气机的阵阵强风，也听不见压缩机运转的噪音，但75平方米的空间依然保持凉爽。这里采用一套较少见的替代冷却系统，在没有强风的情况下为室内降温，同时减少能源消耗。

中心采用的是被动式置换冷却（passive displacement cooling）技术。过去，这类系统主要用于大型建筑，如今也能用于较小的空间。

它的运作原理并不复杂。人体、电灯和室内的其他器材都会不断产生热量，热空气自然向上升。墙壁高处设有通风口，热空气会从这里进入冷却盘管（cooling coils）所在的箱体。

热空气接触冷却盘管后降温，变冷的空气密度较高，便自然往下沉，再从墙壁较低处的通风口回到室内，慢慢扩散到整个空间。如此一来，热空气上升、冷空气下降，形成持续的自然循环，让室内维持凉爽。

这也意味着，使用者不会像在传统冷气房内一样，不断被冷风直接吹在脸上或身上。

这套技术能够应用在小空间，其中一个关键是采用小型风冷模块冷水机（modular air-cooled chillers）。这种内置变频压缩机的冷水机，可生产冷冻水并送入冷却盘管。

传统的被动式置换冷却系统一般连接大型建筑的中央冷冻水系统，需要较大的制冷规模。小型风冷模块冷水机则提供独立的冷冻水来源，让面积较小的场所也能采用这项技术。

工作人员以烟雾机示范冷却系统的空气流动情况，热空气从墙壁高处的通风口进入冷却盘管箱体，降温后再从低处通风口回到室内。冷却盘管隐藏在书架后的墙壁内。（陈渊庄摄）

宝严教育协会中心的制冷系统还结合新风系统，把室外的新鲜空气引入室内，而不是单纯循环室内空气。

替代冷却系统节省电费 也让人感觉舒适

中心的制冷系统每天运作14小时，每月电费约600元。根据建设局资料，与传统冷气系统相比，替代冷却系统最高可节省一半用电量。

61岁的志工王瑞平几乎每天都到中心服务。她接受《联合早报》采访时说，除了节省电费，这套系统也让她觉得更舒适。

“传统冷气会排出强风，可能让人不舒服。我在家里开两个小时冷气，就很容易鼻塞。但是中心的凉意很平缓，即使在这里待一整天，我也不会鼻塞。”

可持续发展与能源解决方案供应商YiTac技术经理陈绍基指出，要把被动式置换冷却技术用于小空间并不困难，但事前必须做好规划。例如，先预估使用空间的人数，以计算制冷系统所需的功率；由于冷却盘管须隐藏在墙壁内，室内设计和装修时就必须预留空间。