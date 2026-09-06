曾因在地铁内打翻抹茶饮料并拍摄视频，引起网民关注的本地内容创作者李金才（Wilfred Lee）近日离世，得年26岁。

多名亲友、同行及网民星期六（9月5日）在社交媒体发文悼念，消息传出后引起不少人震惊和惋惜。

一名自称是李金才的阿姨的亲友在社交媒体留言透露，李金才是在睡梦中离世。“他像往常一样上床睡觉，但遗憾的是，他再也没有醒来。”她形容李金才是一个善良、开朗的灵魂，是一个充满爱、为家人生活带来光芒的人。

另一个疑似李金才母亲的社交媒体账号也留言悼念：“安息吧，我的儿子李金才，你永远在我们心中。你是我的骄傲，我的喜悦。”

李金才的一名好友在社交媒体发文，形容他是自己“最好的朋友之一”，也是一个让自己希望不断努力成为的人。

另一名好友则写道，李金才教会了他如何更坦然地爱自己和身边的人，也让他感受到善良、同理心和理解。他说：“你原本应该成为一名出色的DJ、演员和内容创作者。”他也希望李金才如今已经安息，并想象他正带着自己心爱的狗，在另一个世界继续生活。

李金才主要创作在新加坡各地探索及美食主题的视频内容。他也曾参与舞台剧及音乐剧演出，并曾为国防部、中央肃毒局及必胜客等机构和品牌拍摄广告。

今年6月，李金才曾因在地铁上打翻抹茶饮料并拍摄视频，在网上引起讨论。他当时在社媒上传视频，展示饮料洒在地铁车厢地面的情况，并拍下自己的反应。视频发布后，一些网民质疑他为何有时间自拍，却没有立即清理饮料。

李金才当时回复《联合早报》询问时说，装着饮料的纸袋突然破裂，导致饮料洒出。他说，自己当下觉得非常尴尬，也实在无能为力，才选择把这尴尬的一幕记录下来。他也补充说，下车后便立即通知站务人员，告知车厢内有饮料打翻，请工作人员协助清理。

李金才的灵堂从9月5日至7日开放，葬礼及火化仪式将在9月7日下午举行。