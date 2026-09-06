尼泊尔泥石流悲剧发生后，网络出现针对本地印族社群的种族歧视言论，国务资政李显龙发文谴责这个令人深感不安的现象。他强调，领导人须坚定果断地谴责这类操弄人们情绪的行为，并呼吁所有新加坡人团结一致。

李资政星期天（9月6日）在脸书贴文，对在泥石流灾难中失去至亲和受影响的人，表示深切哀悼。

李资政写道，人们在此时应展现同理心及团结精神，但令人深感不安的是，在这场悲剧发生后，竟出现针对我国印族社群的种族歧视和仇恨言论。

“同样令人不安的是，像新加坡航空公司投资印度航空公司这类能合理展开公开讨论的课题，却被歪曲或利用来煽动恶劣的种族歧视和反印族群体的情绪。”

尚穆根严厉谴责歧视 警方已介入调查跟进

国务资政尚穆根星期六（5日）针对这个现象接受媒体访问时，已严厉谴责有关的种族歧视言论，他也已指示警方跟进，评估这些言论是否触法。

李资政指出，煽动种族偏见和敌意的诱惑始终存在，即使我国致力促进种族之间的包容与尊重，但人类无法完全不区分种族。新加坡在这类直觉反应与分裂力量面前，始终是脆弱的。

“种族和宗教始终会是我国社会一道断层线。我们须继续努力加强社会凝聚力，维护种族和谐。”

2021年，我国正在应对冠病疫情肆虐的挑战，本地一度出现反印族社群的情绪，时任总理李显龙曾在国庆群众大会上对当时发生的种族歧视事件作出谴责。

2025年大选期间，总理黄循财也曾严厉谴责试图利用宗教课题煽动马来选民的行为。

李资政呼吁新加坡人拒绝仇恨，在当前的艰难时刻不分种族、语言或宗教，彼此扶持，并支持正在哀悼的人们。

“正是在这样的时刻，我们才真正体会国家信约文字的完整含义，以及我们尽所能践行这些理想是何等重要。”