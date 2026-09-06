疑涉非法传销，52名狮城人被扣留在中国广西，曾加入“考察团”的参与者透露，饭局里不仅有成功人士，还曾看过本地的电视电影艺人。

《新明日报》联系上好几名曾接触这一传销活动的国人，他们都透露，在南宁所接触的人当中，有不少成功人士或是在社会有地位的人，甚至不乏明星演员。

去年曾随友人到南宁的郑小姐（38岁，直播主）向《新明日报》透露，整趟旅程共五天，期间被带去参观各个建设项目，还参加各种饭局和商务晚宴。在其中一个活动会场中，就曾见过一名新加坡男艺人。

不仅如此，她也说，其中一名“上线”甚至发来照片，里面也有其他新加坡艺人出席活动的照片。

另一名曾在2019年随朋友到中国参加“南宁商业考察团”的陈女士也说，饭局中他们会介绍新加坡的成功人士，也看到和郑小姐提到的同一名本地男艺人。

陈女士说：“虽然过了那么久，但我还有印象，因为有人特地介绍那名男士是新加坡艺人。”

由于陈女士觉得整个项目有可疑，她最后只好对介绍人假称身上没带钱，所以朋友先帮忙垫付入会费，后来公司举办了入会仪式，她在仪式上也看到那名男艺人。

“我印象中，他好像是负责仪式的其中一人，但不太清楚对方的具体职位是什么。”

《新明日报》联系男艺人没回应

本地男艺人被指是其中一名负责入会仪式者，他也常分享去中国包括南宁旅游的照片。

记者通过社交媒体私信这名男艺人，但对方没有回应。

他的社媒简介形容自己是新加坡退休的企业家。除了在社媒分享健身日常，也有多则关于在中国旅游的贴文。

其中一篇在2025年发布的南宁视频贴文写着，这只是中国的二线城市。

完整报道，请翻阅2026年9月6日的《新明日报》。