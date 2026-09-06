涉嫌威胁在曼谷公寓水箱投毒及禁锢女友，40岁狮城男遭泰国警方逮捕，现场起获毒品和爆炸物。

根据泰国媒体报道，泰国肃毒委员会办公室（ONCB）联合移民局的调查人员于上星期四（9月3日）在曼谷邦开区（Bang Khae）一间公寓，逮捕一名叫乔尔（Joel）的40岁新加坡籍男子。

现场起获毒品和爆炸物

警方在现场查获约3克冰毒及吸毒用具、0.5公斤的硝酸钾、氨水、硝酸和硼砂等可用于制作爆炸物的化学品、两个引爆装置与五个气罐、20万泰铢（约7700新元）现金和两台手机。

调查人员也在嫌犯手机上发现暗网交易记录，显示他以1万8000泰铢（约700新元）订购20克毒性比吗啡强1万倍的毒药，以及10克安乐死药物。

报道指，泰国当局今年1月接获举报，嫌犯被指藏匿在泰国，并在泰国涉嫌吸食冰毒及殴打和非法禁锢当地女子。

泰国警方之后在曼谷夜店展开排查，并找到其中一名受害女子。她向警方透露，嫌犯经常情绪失控，不仅曾逼迫她跳楼，甚至威胁要在公寓水箱投毒。

调查人员追查后发现嫌犯在暗网订购剧毒，评定其足以构成重大安全威胁，因此决定加以拘捕。

曼谷警方说，目前未发现嫌犯与恐怖组织有关联。经初步评估，现场搜获的化学品不足以制造具致命杀伤力的炸弹，所有物资已送往法证部门检测。

嫌犯被控非法持有和吸食毒品和逾期逗留的罪名。有关化学品及危险物质的控状有待进一步调查。

称不想回新坐牢挨鞭 携19万元逃泰国两年

嫌犯声称不想回国坐牢及再次接受鞭刑，因此自2024年起滞留泰国。

报道指，嫌犯被捕后供称，他在狮城曾三次因涉毒被捕，被判坐牢和鞭刑。而他于2024年再次犯罪后，持500万泰铢（逾19万3000新元）潜逃至泰国，但却被朋友骗走其中一半数额，加上女友常外出后不回家，令他倍感压力。

男子称是因他想轻生，因为担心剂量不够无法致命，才大量购买剧毒。

“我跟自己发誓决不再回国，如果回去，我宁愿死。”