除已派往尼泊尔支援救灾工作的33人小队外，来自内政团队科技局（HTX）综合法证服务处（Integrated Forensics Service）的两名指纹鉴定专家也于星期五（9月4日）动身前往尼泊尔，加强救援力量。

前往尼泊尔的队伍的人数也因此增加至35人。

来自新加坡警察部队的31名警员及卫生科学局法医学部门的两名人员，已于星期二（1日）至星期五分批启程前往尼泊尔。两名指纹鉴定专家则在星期五前去尼泊尔，支援尼泊尔当局在尼中边境沿线山洪暴发后的救灾工作。

尼泊尔8月26日发生泥石流灾难，造成大批人员伤亡。目前已有至少1300人死亡，另有九名新加坡人被报失联。

我国政府8月28日宣布捐出10万美元（约12万7000新元）作为启动基金，支援新加坡红十字会的公共筹款活动，以支持尼泊尔与中国西藏边境特大洪灾的人道救援工作。我国星期五再向尼泊尔伸出援手，捐赠总值56万元的人道救援物资，包括医疗用品、脱氧核糖核酸（DNA）测试仪、个人防护装备，以及协助搜救和辨认遇难者身份的专用设备。